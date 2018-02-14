عبدالله بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع «يونسكو»

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أودري أزولاي مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، على هامش الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات التي اختتمت أمس.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة «يونسكو» بمجالات التربية والعلوم والثقافة، واستعراض نشاطات المنظمة المختلفة. وأشادت مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بدور دولة الإمارات في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات ودعم أعمال يونسكو وبرامجها التعليمية والثقافية. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير عبدالله علي مصبح النعيمي مندوب الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».