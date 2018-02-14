محمد بن زايد: الإمارات تدعم جهود «يونسكو» وغاياتها النبيلة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمبادرات ومشاريع «يونسكو» الخاصة بالتعليم والثقافة والحفاظ على التراث الإنساني العالمي، وكل ما من شأنه أن يعزز جهود المنظمة ويحقق غاياتها وأهدافها النبيلة، خاصة ما يتعلق بنشر ثقافة التسامح والسلام بين الأمم والشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمجلس المرحوم محمد خلف المزروعي في أبوظبي، الدكتورة أودري أزولاي، مديرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو».

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، استعراض عدد من القضايا التربوية والتعليمية والثقافية، ودور المنظمة الدولية في دعم البرامج والمشاريع التي تستهدف الحفاظ على التراث والتاريخ الإنساني حول العالم.

من جانبها، أشادت مديرة منظمة «يونسكو» بدعم دولة الإمارات برامج «يونسكو» الثقافية والتعليمية، مشيرةً إلى أن المشاريع الخاصة التي تقوم بها دولة الإمارات ومؤسساتها المختلفة في مساعدة الدول والشعوب المحتاجة بمجالات التعليم والتنمية والصحة وتحقيق التنمية المستدامة فيها أسهمت في تحقيق العديد من الأهداف التي تسعى «يونسكو» إلى تحقيقها في العالم. كما حضر اللقاء معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والوفد المرافق لمديرة «يونسكو».