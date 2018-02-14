4 آلاف موقف لسيارات ضيوف القمة

أكد العقيد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن لجنة تأمين الفعاليات قامت بوضع خطة مرورية وأمنية متكاملة قبل بدء القمة العالمية للحكومات.

وفي أثناء الفعاليات وبعد انتهائها تضمنت 24 دورية مرورية على مدار الساعة، وتخصيص ما يقارب من 4 آلاف موقف في مبنى أكاديمية شرطة دبي، وتوفير عدد من الحافلات لنقل الضيوف بانسيابية إلى موقع الحدث في مدينة جميرا.

وأضاف سويدان لـ«البيان»: تضمنت الخطة المرورية توزيع الدوريات المرورية والأمنية على كافة المداخل والشوارع الرئيسية للقادمين إلى القمة من كافة الاتجاهات، خاصة شوارع الشيخ زايد والجميرا، وأن اللوحات الإرشادية التي قامت بوضعها هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساهمت في إرشاد الجمهور إلى أماكن إيقاف السيارات.

كذلك حضرت الدوريات على الطرقات لتقديم المساعدة والتدخل السريع ومنع الازدحام، لافتاً إلى أنه لوحظ التزام كبير من أفراد الجمهور ولم تسجل أي مخالفات، وأن مسيرات الوفود الرسمية وكبار الشخصيات شهدت انسيابية كبيرة دون الحاجة إلى إغلاق أي من الطرقات مثلما يحدث في بعض الدول في ظل الحجم الكبير للحدث العالمي.

وأشار سويدان إلى أن فرق أمن الطرق ورقباء السير قاموا بمساعدة أفراد الجمهور للوصول إلى مواقف السيارات، التي تضمنت كبار الشخصيات أيضاً مثل مديري الدوائر الحكومية وكبار الموظفين، منوهاً إلى أن تنوع الفعاليات العالمية والمحلية التي تقيمها دبي باستمرار، خلق خبرة تراكمية ممتازة للتعامل مع الأحداث الكبرى.