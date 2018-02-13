طقس الغد غائم الى مغبر

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غداغائما جزئياً ومغبرا بوجه عام، وتزداد كميات السحب المنخفضة على المناطق الشرقية وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة.

والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على البحر والمناطق المكشوفة تكون مثيرة للأتربة مع تدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وحركة الرياح جنوبية شرقية - جنوبية /14 - 28 / 36 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 48 كم/ساعة احيانا على البحر والمناطق المكشوفة.وحالة البحر: الخليج العربي: مضطرب - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:06 المد الثاني عند الساعة 01:57 والجزر الأول عند الساعة 19:23 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

بحر عمان: مضطرب - متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:32 المد الثاني عند الساعة 21:57.

والجزر الأول عند الساعة 15:13 الجزر الثاني عند الساعة 03:57.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 34 17 50 10

دبي 32 18 65 15

الشارقة 33 13 65 15

عجمان 32 15 60 10

أم القيوين 33 14 60 10

رأس الخيمة 32 15 65 20

الفجيرة 25 18 65 35

العين 32 18 45 10

ليوا 35 17 50 10

الرويس 31 18 75 25

السلع 32 17 70 25

دلما 28 18 75 40

طنب الكبرى 27 17 80 45

طنب الصغرى 26 17 80 45

أبوموسى 27 16 75 40