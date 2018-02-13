سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية واسط

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري رقم /18/ لسنة 2018م أن يشكل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء التالي ذكرهم: 1. علي محمد ناصر العويس، السويحات.

2. سلطان يوسف عبيد الشامسي، الياش.

3. عمران حسن عبدالجليل العوضي، القوز.

4. ناجي محمد حسن الحمادي، الرمثاء.

5. عبدالعزيز علي محمد الحصان الشامسي، الرماقية.

6. خالد سالم بن سمنوه، الموافجة.

7. عادل أحمد حسين المازمي، الحومة.

ويختار المجلس رئيسا ونائبا للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع له ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويعمـل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.