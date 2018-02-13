عمار النعيمي يوجه بصرف 600 ألف درهم للأرامل والمطلقات

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد الخيرية بصرف المكرمة المالية وقيمتها 600 ألف درهم للأرامل والمطلقات والمسجلات في المؤسسة على أن يبدأ تسليمها فورا للمستفيدات منها وذلك بمناسبة شفاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ونجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي مكرمة سمو ولي عهد عجمان في إطار التخفيف من معانات تلك الفئة من أجل إسعادهم وإدخال الفرحة على نفوسهم والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وإزالة معوقات الحياة التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولابنائهم ولأسرهم على أن تشمل جميع المطلقات والأرامل في إمارة عجمان.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المديرة العامة للمؤسسة أن تحقيق السعادة الأسرية تتطلب تكاتف الجهود الاجتماعية نحو تحقيق هذا الهدف عبر عمل مؤسسي فاعل.

ورفعت بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على دعمهما لهذه الفئة وحرصهما المستمر على توفير الحياة الكريمة للمواطنات كافة ومساندتهما المتواصل للمؤسسة ومشاريعها ومبادراتها وأنشطتها وللأسرة المواطنة للارتقاء بها إلى المستوى المعيشي والصحي والاجتماعي والاقتصادي المناسب.

وقالت الشيخة عزة انه تم تنفذ توجيهات ولي عهد عجمان بتوزيع هذه المكرمة على تلك الفئة من مواطنات الإمارة وان المؤسسة أعدت كشوفا بأسماء الفئات المستحقة بعد عملية اجراء البحث الاجتماعي لها وبدأت بتوزيع المكرمة فورا.

وأشادت الأرامل والمطلقات بهذه المكرمة.. سائلين المولى عز وجل ان يديم على صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي موفور الصحة والعافية ويوفقه لما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.