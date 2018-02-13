حاكم الشارقة يوجه بتركيب أجهزة كشف الحرائق في مشاريع دائرة الإسكان مجاناً

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتولي دائرة الإسكان بصفة استعجالية القيام بتركيب أجهزة كشف الحرائق والإنذار المبكر في المشاريع «المساكن» التي نفذت عن طريق دائرة الإسكان والمشاريع قيد التنفيذ، والتي ستنفذ لاحقاً على نفقة حكومة الشارقة مجاناً على المستفيدين، وتتولى الدائرة التنفيذ والإشراف بالتعاون مع الدفاع المدني.

أعلن ذلك المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، وذلك خلال مداخلة له مع برنامج الخط المباشر على أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مشيراً إلى أن الاستفادة ستطال جميع المساكن التي نفذت عن طريق دائرة الإسكان بشكل عام وحتى التي ستنفذ لاحقاً بحيث يتم إدراج أجهزة كشف الحرائق والإنذار المبكر فيها من مراحل البناء الأولى.

وتوجه المهندس الطنيجي بأسمى آيات الدعاء والثناء لمقام سموه على هذا اللطف والعناية والوقائية التي تستبق وقوع أي حوادث وتوجيهاته لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لتفادي وقوع أي حادث، مثمناً لسموه حرصه الدائم تأمين حياة مستقرة آمنة لجميع أبنائه، وثمن عدد من أبناء الإمارة هذا التوجيه، الذي قالوا إنه جاء في وقته، وسيلعب دوراً هاماً في تأمين الحماية للأسر في حال وقوع الحرائق.