حمدان بن محمد يطلق 26 مشروعاً في "دبي X 10"

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 26 مشروعاً معتمداً تقدمت بها 24 من الجهات الحكومية في إمارة دبي لمبادرة "دبي X 10" التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، في فعالية أقيمت ضمن أعمال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات 2018 المُنعقدة في دبي خلال الفترة من 11 لغاية 13 فبراير.

وأكد سموه أن معيار نجاح الحكومات هو قدرتها ومرونتها في إعادة ابتكار نفسها واستباق الزمن في الارتقاء بخدماتها وتسخير طاقاتها وإمكانياتها لخدمة مجتمعاتها وتلبية طموحات أفرادها.

وأضاف سموه من منصة القمة العالمية للحكومات: "تقدم دولة الإمارات للعالم نموذجاً عملياً للحلول المبتكرة التي يمكن للحكومات تقديمها لتطوير وإعادة صياغة منظومة العمل بما يحقق سعادة وجودة حياة المجتمعات".

وأضاف سموه: "نحن فخورون بهذا النموذج المبتكر الذي تتجلى فيه إبداعات أبناء الإمارات، ما يؤكد على ريادة الدولة والتزامها باستثمار الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل تقديم خدمات غير تقليدية ترتقي بحياة الأفراد وتصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة."

وقال سموه: "اليوم نطلق مرحلة جديدة لصناعة المستقبل سنعمل فيها على ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع، المبادرات التي أطلقناها هي أفكار لإعادة صياغة مفاهيم العمل الحكومي ليتبنى أسس المرونة والتكيف مع تغيرات ومتطلبات المستقبل، وقد وجهنا الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ هذه الأفكار خلال 24 شهراً".

حضر إطلاق المشاريع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من معالي الوزراء ومدراء عموم الدوائر الحكومية في دبي.

"دبي X 10".. مشاريع مبتكرة تعيد صياغة مفاهيم العمل الحكومي

وتهدف مبادرة "دبي X 10"، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، إلى تمكين الجهات الحكومية في إمارة دبي من استباق العالم في القطاعات كافة، وجعل دبي مدينة المستقبل من خلال تطبيق اليوم ما ستطبقه مدن العالم بعد عشر سنوات، وذلك تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

ويأتي اعتماد هذه المشاريع عقب قيام لجنة متخصصة تضم نخبة عالمية من الخبراء والمختصين بدراسة ومراجعة أكثر من 160 فكرة تم تلقيها للمشاركة في المبادرة من 36 جهة في أقل من 365 يوماً، ليتم اعتماد 26 مشروعاً تقدمت بها الفرق X في 24 جهة حكومية بدبي من شأنها إعادة صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم توجهات المستقبل.

وشملت قائمة الأفكار التي تم اعتمادها مشروع تقدّمت به هيئة الطرق والمواصلات وهو مشروع "إدارة دورة حياة المركبة"، وتقدمت بلدية دبي بمشروع "ويستنايزر"، كما تقدمت هيئة كهرباء ومياه دبي بمشروع "ديوا الرقمية"، ومشروع "شرطة بلا أفراد" لشرطة دبي، ومشروع "جامعة المدينة الذكية" الذي تقدم به مكتب دبي الذكية، إلى جانب مشروع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي وهو "التصرّف العقاري الذاتي"، ومشروع لغرفة دبي بعنوان "طريق الحرير الرقمي"، ومشروع دبي للثقافة عنوانه "بنك دبي للفنون".

كما اشتملت المشاريع على مشروع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وتيكوم بعنوان "ستاد دبي X"، ومشروع اللجنة العليا للتشريعات وهو "التشريعات: التوجيهية، المفتوحة، المرنة"، ومشروع دائرة السياحة بدبي "سياحة 2.0"، بينما قدّمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية مشروع "رحّال"، في حين قدّم مجلس دبي الرياضي "بوابة دبي الرياضية"، ومشروع "داوبر" لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروعين هما "المؤسسة الخيرية الافتراضية" و"الافتاء الافتراضي"، بينما قدّمت مؤسسة مطارات دبي مشروع "دبي المصغرة".

كما تقدّمت محاكم دبي بمشروع "محكمة C3"، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بمشروع "الاستجابة الفورية"، وهيئة الصحة بدبي بمشروع "الجينوم"، في حين تقدّمت اقتصادية دبي بمشروع "دبي 3i"، والإدارة العامة الدفاع المدني بدبي بمشروع "استجابة في 30 ثانية"، كما تقدمت المنطقة الحرة بمطار دبي بمشروعين هما "السوق المالي للمناطق الحرة " و "دبي بلينك"، ودبي لمشاريع الطيران الهندسية بمشروعين هما " المطار الكوني" و"صمم تجربة سفرك".