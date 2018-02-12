محمد بن راشد يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في فندق النسيم بمدينة جميرا في دبي على هامش القمة العالمية للحكومات ظهر اليوم السيد جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.

وقد تجاذب سموه والمسؤول الدولي - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - أطراف الحديث حول عدد من قضايا التنمية في الدول ذات الموارد المالية والاقتصادية المحدودة وسبل تعزيز عمل مجموعة البنك الدولي للاضطلاع بدوره الإيجابي في برامج التنمية والتحديث في بلدان العالم الثالث والدول الفقيرة الأخرى

وقد أشاد رئيس المجموعة بفكرة تنظيم ملتقى القمة العالمية للحكومات التي تستقطب مئات بل آلاف المفكرين والمبدعين في مختلف الميادين وإلى جانبهم المسؤولين الحكوميين من مختلف دول العالم للتشاور وتبادل الآراء الخلاقة من أجل مستقبل أفضل للمجتمعات خاصة في قطاعات التعليم والشباب والمرأة والإدارة الحكومية وغيرها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور مبارك المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.