مدير عام الدفاع المدني بالشارقة: وفاة خمسة بينهم طفلان اختناقاً أثناء هروبهم من حريق

قال المدير العام للدفاع المدني بالشارقة إنه توفي خمسة بينهم طفلان اختناقاً، أثناء هروبهم من حريق شب في أحد الأدوار ببنايتهم في البطينة وذلك عبر حساب الشارقة 24 على تويتر التابع لحكومة الشارقة.