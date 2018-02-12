مدير عام الدفاع المدني بالشارقة: وفاة خمسة بينهم طفلان اختناقاً أثناء هروبهم من حريق

المصدر:
  • الشارقة 24
التاريخ:
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قال المدير العام للدفاع المدني بالشارقة إنه توفي خمسة بينهم طفلان اختناقاً، أثناء هروبهم من حريق شب في أحد الأدوار ببنايتهم في البطينة وذلك عبر حساب الشارقة 24 على تويتر التابع لحكومة الشارقة.

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