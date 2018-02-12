سعود القاسمي يشهد تفاهماً بين «التغيّر المناخي» و«حاضنة رأس الخيمة»

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، توقيع وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة، بهدف دعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات قمة الحد البحري، أول قمة عالمية للشركات الناشئة التي تنظمها إمارة راس الخيمة في جزيرة المرجان وتجمع رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الاستثمارية والمستثمرين المالكين، حيث وقع الاتفاقية سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور هشام الصفدي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لحاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة.

وقال الزيودي: «يعتبر الابتكار في الإمارات قيمة أساسية تعمل حكومتنا الرشيدة على ترسيخها بكل الوسائل والسبل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم في السنوات القليلة القادمة، ولعل تحويل أسبوع الابتكار إلى شهر للابتكار هذا العام، إشارة على ما حققناه من نجاح على هذا الصعيد».

وأضاف: «إن محدودية تمويل الأفكار والحلول المبتكرة تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تعرقل طريق العديد منها للتنفيذ، لذا يمكن الحل في إتاحة الفرصة للجمع بين رأس المال والابتكار، وقد اختبرنا جدوى هذه الطريقة خلال ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس» الذي نظمته الوزارة ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقد وفّر الملتقى منصة متميزة تجمع ابتكارات الشباب مع جهات التمويل والاستثمار المهتمة بهذا المجال بهدف تحويل هذه الابتكارات ونماذج المشاريع إلى واقع فعلي، وبنهاية فعاليات الأسبوع أعلن مجموعة المستثمرين المشاركين رغبتهم في ضح استثمارات بقيمة 17.5 مليون دولار للاستثمار في هذه الابتكارات كمرحلة أولى خلال عام، على أن يصل إجمالي المبالغ المتوقع استثمارها إلى 45.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات».

وتابع: «لهذا فإن قمة الحد البحري، التي نتشرف بالاجتماع تحت مظلتها اليوم، تمثل فرصة متميزة جديدة يمكن عبرها جمع نخبة المستثمرين والممولين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والحلول المبتكرة من الأفراد والشركات الناشئة على منصة واحدة».

وقال: «إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن دور الوزارة لدعم الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة باختصاصاتها لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم وتطوير الأنشطة ذات المصلحة المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وبناء عليه تعمل الوزارة على عقد شراكات مع الجهات ذات الصلة بتحقيق هذه الأهداف وبدورها تعمل حاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة على تنمية قطاع الأعمال ودعم الشركات الناشئة والإسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال تنمية وتطوير مشاريع الشباب في إمارة رأس الخيمة».

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل الوزارة وحاضنة ومسرعة أعمال رأس الخيمة على تنظيم فعاليات لغايات الترويج المشترك للأعمال الناشئة، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من المبادرات والأنشطة والخبراء الفنيين والمختصين في مختلف الاختصاصات المتعلقة بموضوع هذه المذكرة.