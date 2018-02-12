حمدان بن محمد: القمة في القمة

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات. ودوّن سموه معلّقاً عليها: «القمة في القمة».
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