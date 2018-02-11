رئيس وزراء الهند يزور واحة الكرامة

المصدر:
  • وام
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زار معالي ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة اليوم واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري في أبوظبي.

كان في استقبال معاليه لدى وصوله موقع الواحة الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي.

بدأ معالي رئيس وزراء الهند زيارته باستعراض مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلا من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من "31 " لوحا يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال ثم قام بجولة في مختلف أنحاء الواحة استمع خلالها لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وغيرها من الدلالات الوطنية الجليلة.

واختتم معالي ناريندرا مودي جولته بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات.

 

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