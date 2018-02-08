محمد بن زايد يودّع السيسي لدى مغادرته البلاد

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، البلاد، أمس، بعد زيارة عمل للدولة استغرقت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما كان في الوداع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس المصري، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية.