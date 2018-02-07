إطلاق حزمة مبادرات لتسريع مؤشرات التوطين في القطاع الخاص

أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أنه يوجد على أجندة الوزارة العدد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، أهمها مبادرة "التوطين النوعي" والتي تستهدف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية حيوية مع تحديد 400 مهنة كأولوية لشغلها من قبل المواطنين في هذه القطاعات الأمر الذي يساهم في توفير أكثر من 15 الف فرصة عمل مناسبة للمواطنين مع نهاية العام 2018.

كما ستشتمل المبادرات على اطلاق برنامج وطني لتوعية وارشاد المواطنين والطلبة، بقيمة العمل في القطاع الخاص وابراز المزايا التي يقدمها، بما يسهم في تحفيز وتشجيع الموارد البشرية الوطنية على الالتحاق بالوظائف المتاحة، بالإضافة إلى "نظام التوظيف المبتكر" والذي سيتم بموجبه استحداث مراكز لعمل المواطنين عن بعد، الأمر الذي من شأنه خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن المدن وأماكن سكنهم.

ووفقا لقاعدة بيانات الوزارة فانه يوجد حاليا نحو 4 الاف و155 باحثا نشيطا عن العمل من بينهم الفين و950 مواطنة، وألف 205 مواطن، من ضمنهم 41 في المائة لديهم شهادة الثانوية العامة و5 في المائة ما دون الثانوية و45 في المائة لديهم شهادات البكالورويس والدبلوم العالي و6 في المائة شهادة الدبلوم اضافة إلى 3 في المئة لديهم شهادات في الدكتوراة والماجستير.

ولفت معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى أن المنهجية الجديدة للتعامل مع ملف التوطين ترتكز الى ثلاثة مبادىء أساسية ويتم تطبيقها خلال العام الجاري وحتى العام 2021 وذلك انطلاقا من السعي نحو تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية لرؤية الامارات ذات الصلة برفع نسبة التوطين في سوق العمل وبالتركيز على القطاع الخاص لتصل النسبة الى 5 % بحلول عام 2021.