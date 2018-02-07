محمد بن زايد يحضر حفل زفاف سيف سلطان الظاهري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان راشد الظاهري، عصر أمس، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله سيف إلى كريمة عبد الرحمن عبد الله الرميثي. كما حضر الحفل سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين، وجمع غفير من المهنئين، وتخلل الحفل العروض الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.