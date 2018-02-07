مسؤولون في أم القيوين:القيادة الرشيدة تضع سعادة المواطنين أولوية دائماً

ثمن مسؤولون في أم القيوين إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين نموذج العمل الحكومي في الإمارة.

مبينين أنه يطور الأداء الحكومي في كافة الدوائر، كما أن مركز سعادة المتعاملين ومركز الشباب، يصبان في مصلحة المواطنين والوافدين القاطنين بالإمارة وما جاورها ويخفف عنهم عناء التنقل بين مختلف الدوائر الحكومية المنتشرة في الإمارة، كما أنه يعزز من الروح الوطنية وثقة المواطنين بالعمل الحكومي.

مؤكدين أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات اهتمت بتذليل كافة الصعاب التي تواجه المواطنين، ووضعت سعادة المواطنين أولوية دائماً.

وأكد حميد راشد حميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي في أم القيوين اهتمام القيادة الرشيدة بمواءمة العمل في الحكومات المحلية والاتحادية، لافتاً إلى أن كافة المبادرات التي تطلقها حكومة أم القيوين تدعم العمل الحكومي وتأتي متوافقة مع استراتيجيته، كما أن هناك جهوداً حثيثة لتطوير القيادات في أم القيوين وفق رؤى وخطط طموحة مستقبلية تدعم رؤية الإمارات 2021 - 2071.

وأوضح أن الدوائر المحلية على قدر التحدي وذلك بالعمل بروح الفريق الواحد، مبيناً أن مؤشرات الأداء في الحكومة المحلية بالإمارة تشكل نقلة نوعية في العمل الحكومي وفق المؤشرات والنتائج التي تحققت في أقل من 90 يوماً.

سقف واحد

وقال عبيد طويرش مدير دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين إن افتتاح مركز الخدمات المتكامل تحت سقف واحد في الإمارة يعد خطوة مباركة وطيبة من شأنها أن تيسر للمواطنين والمقيمين من مراجعي الدوائر الحكومية وتسهل من إجراءاتهم وتحفظ أوقاتهم من الهدر، مبيناً أن الإنجازات التي تحققت في ظل الحكومة الاتحادية تعد منارات ومعالم حضارية غير مسبوقة في مختلف المجالات .

حيث تسارعت وتيرة النهضة في ظل الاتحاد لتسابق الزمن وتحقق الهدف المنشود وذلك بفضل القيادة الكريمة والتي تسعى دائماً إلى إسعاد المواطنين. وقال منصور بن راشد الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن الإمارات واكبت التغيرات المتسارعة ما جعلها تتبوأ مكانة عالمية مرموقة يشار إليها.

وخير دليل على ذلك إطلاق نموذج العمل الحكومي في الإمارة بالتعاون بين حكومة الإمارات وحكومة أم القيوين والذي من شأنه إطلاق الطاقات الوطنية الكامنة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إسعاد شعب الإمارات. وأكد عبدالله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين أن مركز الشباب في أم القيوين من شأنه أن يطور ابتكارات الشباب وتبني إبداعاتهم.

إضافة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية لهم حتى يفرغوا طاقاتهم الإيجابية فيه، كما يعد مساحة مفتوحة لإبداعاتهم، ويشكل حاضنة لأفكارهم ومبادراتهم ومشاريعهم الهادفة إلى الارتقاء بالمجتمع وصناعة المستقبل الجديد، وبإمكانه أن يستضيف كافة النشاطات والفعاليات التي ينظمونها وتساهم في تهذيب أنفسهم وتوسيع مداركهم وملكاتهم الفكرية والإبداعية.

روح وطنية

وقال مصبح حميد مدير عام دائرة الأشغال في أم القيوين إن هذه الخطوة تعكس بجلاء الروح الوطنية العالية التي تتحلى بها قيادة الإمارات والانسجام الكبير والتواصل الذي ظل السمة البارزة للأداء الحكومي، كما أن إنشاء المركز يعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.