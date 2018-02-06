«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع «جنرال إلكتريك»

بحث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع وفد رفيع المستوى من شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب بين الجانبين، حيث تسعى الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية بهدف تبادل أفضل التجارب والمستجدات في قطاع الطاقة والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال الطاير الوفد برئاسة سكوت سترازيك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال الكتريك لخدمات الطاقة»، وجوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك لخدمات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وجيورجيو ماتيو تارديتي، نائب الرئيس والمدير المالي، لـ«جنرال إلكتريك إينريجي كونيكشن»، ويوشيتو موراكامي، المدير المالي لـ«جنرال إلكتريك لخدمات الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا».

ورحب الطاير بوفد «جنرال إلكتريك» متطرقاً للمشروعات الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

ونوه إلى إطلاق الهيئة لمبادرات طموحة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة لتعزيز البنية التحتية لخدمات الكهرباء والمياه في دبي وفق أعلى المعايير العالمية، متطرقاً لمشروعات الهيئة الاستراتيجية وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

ويعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم في موقع واحد بنظام المنتج المستقل، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

أهداف

كما تحدث الطاير عن سعي الهيئة لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه لخفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30% بحلول 2030، وتأسيسها لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة» (اتحاد إسكو) لتعزيز الفرص الاستثمارية في سوق إعادة تأهيل المباني في دبي، حيث يجري العمل على إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي.

من جهته، استعرض وفد «جنرال إلكتريك» آخر الحلول والتقنيات ومستجدات البحوث والتطوير التي تعكف الشركة على تنفيذها في قطاع الطاقة مبدياً رغبته بالمشاركة في مشروعات ومبادرات الهيئة.