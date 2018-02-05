قال العميد الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية أن 92% من مجتمع الإمارات يستخدمون الإنترنت وأن 76 % من قرارات الشراء في الإمارات تتم عبر الإنترنت إضافة إلى أن 71 % من شباب الإمارات يلعبون الألعاب الالكترونية عبر الانترنت.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن تصل عدد الأجهزة المتنقلة التي تخدم الانترنت بحلول 2021 نحو 8 مليارات جهاز حول العالم.

ودعا الغول في ندوة نظمت اليوم برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول اليوم العالمي للإنترنت الآمن، المؤسسات الحكومية والخاصة إلى وضع برامج تحمي مجتمع الإمارات بكافة فئاته من مخاطر الانترنت.