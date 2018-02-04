الإمارات حققت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بالأداء البيئي

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي: إن دولة الإمارات حققت تطوراً ملحوظًا في تحسين مستوى الأداء البيئي للفرد والمجتمع.

ودعا سموه إلى توجيه الابتكار نحو البحث عن حلول إبداعية لترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة استخدام الموارد وتشجيع أنماط الإنتاج المستدامة، من أجل الحفاظ على كوكب الأرض وإنجاز خطط التنمية الشاملة وخفض التكاليف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية مستقبلاً.

وأكد سموه- في كلمته بمناسبة يوم البيئة الوطني الـ 21 الذي يأتي للعام الثاني على التوالي تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامين»- أهمية استمرار وتحقيق الانسجام التام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الموارد الطبيعية المتوفرة بشكل أفضل دون تجاوز حدود الاستدامة، مشيراً سموه إلى أنه وفي ظل التغيرات والمشكلات البيئية السائدة على مستوى العالم لا يمكن أن تستمر التنمية الاقتصادية، التي تهتم بدرجة كبيرة بزيادة كميات الإنتاج إلى مالا نهاية في كوكب إمكاناته محدودة دون التفكير باحتياجات الأجيال القادمة.

طفرة

ولفت سموه إلى الطفرة التي شهدتها الدولة في مختلف القطاعات والزيادة السكانية، والتي صاحبتها زيادة في الطلب على الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة والوقود والمعادن والموائل الأساسية والحياة البرية وعلى المواد الاستهلاكية واستخدام التكنولوجيا والتي أثرت سلباً على بيئتنا الطبيعية الهشة، وأدت إلى زيادة التلوث الناجم عن الانبعاثات والنفايات الصلبة والسائلة.

وذكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أنه وفقاً لتقرير حالة البيئة في إمارة أبوظبي، الذي أصدرته الهيئة في نهاية عام 2017 شهدت إمارة أبوظبي زيادة سريعة في عدد السكان بعد بدء تصدير النفط في عام 1962، ففي ذلك العام كان عدد السكان المسجل هو 28274 نسمة وفي منتصف عام 2015 وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى ما يقرب من 2.8 مليون نسمة، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك وأثر على استخدام الطعام والمواد والأراضي والمياه والطاقة ووسائل النقل ومجموعة كبيرة من الخدمات البيئية الأخرى.

مبادرة

وأشار سموه إلى أنه وفي عام 2006 صنف تقرير الكوكب الحي للصندوق العالمي للطبيعة المستند إلى بيانات عام 2003 دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها ذات أعلى بصمة بيئية على مستوى العالم من خلال تسجيل 11.9 هكتاراً عالمياً للفرد وكانت من أقل الدول من حيث القدرات البيولوجية على مستوى العالم بمقدار 0.8 هكتار عالمي للفرد.

وأضاف سموه «حتى يتسنى لنا مواجهة هذا التحدي أطلقت حكومة الإمارات مبادرة «البصمة البيئية» لمراقبة أنماط الاستهلاك على نحو أفضل وفهم البصمة البيئية للدولة وقد حددت المبادرة- التي تم تطويرها بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة- أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة وشبكة البصمة البيئية العالمية- القطاعات الرئيسية المحركة للبصمة البيئية لدولة الإمارات وتبين أن الأجهزة المنزلية هي أكبر العوامل المساهمة في البصمة البيئية للدولة، حيث تسهم بنسبة 57 في المائة من البصمة البيئية ويأتي بعدها قطاع الأعمال/‏‏ الصناعة والقطاع الحكومي، حيث يسهمان بنسبة 30 في المائة و12 في المائة على التوالي ما يشير إلى مساهمة الفرد في البصمة البيئية المرتفعة لدولة الإمارات.

ولفت سموه إلى أن القائمين على مبادرة «البصمة البيئية» توصلوا إلى أن البصمة الكربونية هي أكبر المكونات حيث تمثل 80 في المائة من البصمة البيئية ونظراً لمناخ دولة الإمارات الحار والجاف تحتاج الدولة إلى كميات هائلة من الطاقة، من أجل التبريد وتحلية مياه البحر لتوفير المياه للاستهلاك المنزلي.

ترشيد الاستهلاك

وقال سموه «إذا كان أكثر من 80 في المائة من البصمة البيئية في دولة الإمارات كربونية فينبغي أن تركز السياسات العامة على ترشيد الاستهلاك وتقليل كمية الطاقة اللازمة لأنشطة مثل التبريد وتحلية مياه البحر من أجل توفير إمدادات المياه ووسائل النقل». وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الحد من هذه الضغوط استدعى إجراء بعض التغييرات على الأنماط المعيشية واختيار التكنولوجيا المناسبة ووضع السياسات العامة للتحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع مبتكر، مشيراً إلى أن خطة أبوظبي الخمسية الطموحة التي أطلقتها حكومة أبوظبي مؤخراً وتشارك في تنفيذها جميع الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رؤية أبوظبي تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع وبناء اقتصاد عالمي متنوع أكثر استدامة وانفتاحاً وتمثل مظلة للسياسات التي تعالج التحديات التي ستؤثر تأثيراً كبيراً على البيئة.

وبين سموه أن إمارة أبوظبي ضخت من خلال عدد من الجهات المختلفة استثمارات مالية هامة لتبَني الابتكارات التقنية من أجل تحسين منسوب المياه الجوفية بما في ذلك مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة، الذي تم الإعلان عن الانتهاء من تنفيذه مؤخراً ويضمن توفير مخزون استراتيجي من المياه الذي يضم حالياً أكثر من 26 مليون متر مكعب من المياه أي ما يعادل 5.6 مليارات غالون، ما يمكن له أن يدعم إمدادات مياه الشرب عند الحاجة وكذلك استخدام وحدات تحلية المياه العاملة بالطاقة الشمسية لإنتاج مياه أعلى جودة من المياه الجوفية قليلة الملوحة والمياه الجوفية المالحة، ما يعزز من توفير المياه لري المحاصيل، كما وضعت سياسات جديدة في قطاع النقل للحد من الانبعاثات من خلال الخطط الشاملة والمناطق منخفضة الانبعاثات ومعايير كفاءة المركبات.

التعليم

وشدد سموه على أهمية التعليم الذي يلعب دوراً مهماً في التقدم والتحرك نحو النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بيئياً، مشيراً إلى أن التعليم ضروري لاستدامة الإنتاج والاستهلاك وتوفير المهارات الصديقة للبيئة للصناعات الصديقة للبيئة وتوجيه البحث والتعليم العالي نحو الابتكار الصديق للبيئة.

وذكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن إمارة أبوظبي بدأت بتعديل وتطوير المناهج الدراسية في المدارس لتحسين مستوى تدريس العلوم والتدريب، بما في ذلك مجال التغير المناخي كما اهتمت بالتخطيط لبناء مستقبل مستدام يرتكز على المعرفة بالاعتماد على شبابها، الذي يشكل النواة الحقيقية والعنصر الأهم في عملية التطوير والبناء التي تشهدها الإمارة في جميع مرافقها. وأكد سموه أهمية دور الشباب والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتمكينهم وتأهيلهم لأخذ دورهم الحقيقي في بناء مستقبل دولتهم، مشيراً إلى أنهم الأقدر على معرفة تحدياتهم وإيجاد الحلول المناسبة والفاعلة لها ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات.

وأشار سموه إلى أنه وبفضل مبادرات وأنشطة الجهات المعنية خلال السنوات الماضية حققت دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في تحسين مستوى الأداء البيئي للفرد والمجتمع على مستوى الدولة، كما أسهمت مبادرة البصمة البيئية بدور مهم في خفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من نحو 12 هكتاراً عالمياً في عام 2006 إلى 7.9 هكتارات عالمية للفرد في عام 2016.