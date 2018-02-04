تعاون بحثي لتعزيز الطاقة في رأس الخيمة

وقعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة الشروق للطاقة الخضراء («إيه إس جي إي»)، المتخصصة في تكنولوجيا تغويز النفايات البلدية الصلبة (وهي من العمليات الفعالة لاستخراج الطاقة من المواد العضوية).

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون المتبادل في مجال مشاركة الخبرات، ووحدة التغويز التجريبية المتنقلة المتطورة («إس إم جي يو»)، والبحوث المتعلقة بأنظمة تحويل النفايات إلى طاقة التي قامت شركة «إس إم جي يو» بتطويرها. وتقوم أيضاً شركة إيه إس جي إي«، في إطار الاتفاق، بتسليم وحدة التغويز التجريبية إلى مركز البحوث والابتكار التابع للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وتنضم هذه المبادرة بشكل مباشر إلى جهود هيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة لدعم مهمتها المتمثلة في تحويل خمسة وسبعين في المائة من النفايات البلدية الصلبة بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2021.

وقّع الاتفاق كلّ البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ومانوهاران سوندارالينجام، الرئيس التنفيذي لشركة الشروق للطاقة الخضراء، بحضور البروفيسور موسى محسن عميد كلية الهندسة ومدير مركز البحوث ﻭﺍلاﺑتكار ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ الأميركية في ﺮﺃﺱ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ، والسيدة سونيا ناصر، المديرة التنفيذية هيئة إدارة النفايات في رأس الخيمة.