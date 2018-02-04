«إمباور» ملتزمة بتحقيق التنمية المستدامة

تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، احتفالات مؤسسات الدولة بمناسبة «يوم البيئة الوطني» الحادي والعشرين، الذي يصادف يوم الرابع من فبراير من كل عام تحت شعار «الإنتاج والاستهلاك المستدامان». في صورة تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وجهودها نحو ترسيخ ثقافة الوعي البيئي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه قطاع البيئة في دولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لقضايا البيئة، ويعتبر «يوم البيئة الوطني» الذي يقام تحت شعار: «الإنتاج والاستهلاك المستدامان» مناسبة وطنية سنوية لها دور مهم في لفت الأنظار إلى القضايا البيئية والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه البيئة، ويأتي في مقدمتها الاحتباس الحراري والتغير المناخي، ويعتبر هذا اليوم بمثابة فرصة لتعزيز مفهوم الوعي البيئي بين سكان دولة الإمارات حول أهمية اتباع أسلوب حياة واعٍ ومسؤول لضمان استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، التي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانتها لتصبح المدينة الأقل عالمياً في البصمة الكربونية، ورؤية الإمارات 2021 في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول 2021».

وأضاف: إن احتفال الإمارات بـ «يوم البيئة الوطني» بالتزامن مع «عام زايد» فرصة لتسليط الضوء على جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في المحافظة على البيئة، حيث أولى القضايا البيئية جل اهتمامه وكان له دور كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية.