200 خبير في منتدى الشارقة للتنوّع الحيوي غداً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق غداً فعاليات النسخة التاسعة عشرة من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي الذي تنظمه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، على مدار أربعة أيام في متنزه الصحراء، بمشاركة أكثر من 200 خبير وباحث ومختص وأكاديمي من مختلف بلدان العالم.

ويشكل المنتدى محطة لقاء وتفاعل بين الخبراء والمختصين لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، بما يساعد بمعرفة أوضاع وطبيعة الحياة الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، كونها تتمتع بتنوع حيوي كبير، كما يساعد على تنظيم خطط مختلفة تتعلق بحماية الثروة والتنوع الحيوي في شبه الجزيرة العربية.

ويركز المنتدى هذا العام على ثلاثة مواضيع أساسية، هي الموضوع التصنيفي الذي يتناول القائمة الحمراء الإقليمية للنباتات المستوطنة في شبه الجزيرة العربية، وذلك بهدف تحديث التوزيع والوضع الحالي، وكذلك التهديدات الرئيسية، وتوصيات سبل المحافظة عليها، وموضوع المناطق المحمية الذي سيقدم المعيار العالمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية، والموضوع البيطري الذي سيناقش التشخيص البيطري في المنازل، وهو استمرار لموضوعين سابقين، الأول كان في العام 2015، حيث تناول أداء التشريح وجمع العينات، والثاني كان في العام 2017، وتناول التعريف بالديدان الطفيلية.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «بفضل الدعم المستمر والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصبحت إمارة الشارقة سباقة في حماية البيئة، والموارد الطبيعية، والتنوع الحيوي، وجمع الجهود الإقليمية والعالمية لبحث سبل تحقيق المزيد من الإنجازات».