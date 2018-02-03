محمد بن زايد يتلقى رسالة شكر من لوكاشينكو

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة شكر وتقدير من فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا ثمن فيها دور سموه الكبير في الإفراج عن المواطن البيلاروسي فياتشيسلاف كاشورا الذي كان محتجزا في ليبيا منذ العام2011 من قبل إحدى الجماعات الليبية المسلحة.

و أعرب الرئيس لوكاشينكو في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باسمه ونيابة عن الشعب البيلاروسي عن امتنانه الخالص لدعم سموه و جهوده في حل قضية المواطن البيلاروسي.

و قال الرئيس البيلاروسي : " إن هذه الخطوة التي تظهر إرادتكم الطيبة تعتبر مثالا بارزا لتبني قيادة دولة الإمارات العربية الحكيمة قيم الإنسانية والعدالة وهذا ما يستحق منا كل تقدير واحترام".

و أضاف الرئيس البيلاروسي :" إن ما فعلتموه لمواطننا هو أكثر من مجرد إعادة حقه في الحرية المفقودة فقد ساعدت جهودكم المقدرة في لم شمله بعائلته وأقربائه وأحبائه بعد فراق طال سنوات واسترجاع ثقته في الغد".

و أكد لوكاشينكو أن بيلاروسيا ستبقى شريكا موثوقا لدولة الإمارات العربية المتحدة وتقدر تقديرا عاليا علاقات الصداقة والثقة المتبادلة القائمة بينهما وستحرص على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

كان " فياتشيسلاف كاشورا " قد وصل إلى ليبيا في يونيو 2011 ضمن مجموعة من مواطني بلاده قبل أن تلقي مجموعة ليبية مسلحة القبض عليه في أغسطس من العام ذاته.

وتم إطلاق سراح " كاشورا " وعاد إلى بلاده أمس عبر جهود قادتها بشكل فعال دولة الإمارات مع مختلف أقطاب الأزمة الليبية وذلك في إطار مساعي الوساطة والتوفيق التي تقوم بها الدولة لإيجاد حل سياسي وسلمي في ليبيا تماشيا مع موقفها الثابت الذي يقوم على دعم استقلال ليبيا ووحدتها وتحقيق الاستقرار في أراضيها ومحاربة الجماعات الإرهابية المسلحة التي تعبث بأمن ليبيا واستقرارها.