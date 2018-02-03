حاكم رأس الخيمة يعزّي في وفاة سعيد المنصوري وعبدالله النقبي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس واجب العزاء إلى أسرة المغفور له سعيد منصور المنصوري برأس الخيمة.



وأعرب سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة الرمس برأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة إلى فيصل عبدالله بن جمعة الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وفواز عبدالله بن جمعة الطنيجي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة في وفاة جدهما وإلى أبناء الفقيد محمد وأحمد وعبد الله وناصر وإلى ذويه سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

مواساة

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمس واجب العزاء إلى أسرة المغفور له عبدالله أحمد النقبي مسؤول منطقة دفتا برأس الخيمة.



وأعرب سموه خلال الزيارة - التي قام بها إلى خيمة العزاء في منطقة دفتا بالمناطق الشرقية التابعة لإمارة رأس الخيمة يرافقه الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي - عن صادق العزاء والمواساة إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

