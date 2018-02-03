«البرشاء مول».. تسوق وخدمات حكومية

السعادة أسمى وظيفة تؤديها الحكومات، وأولى المهام على سلم الأولويات، تلك الوظيفة تتحدد في خلق بيئة، يستطيع الناس من خلالها تحقيق سعادتهم، وهذا ما فعلته حكومتنا وطبقته حرفياً، وتسعى باستمرار لتحقيقه، بما يتناسب مع طموحات شعبها وتطلعاته وعاداته وثقافته.

وفي هذا السياق؛ رصدت «البيان» إحدى مؤشرات السعادة في مركز تسوق البرشاء مول في دبي الذي تجاوز تعبير التسوق إلى اكثر من ذلك بكثير فهو يقدم العديد من الخدمات تحت سقفه سعيا نحو إسعاد زائريه.

وحول ذلك قال عبدالله أحمد البلوشي مدير مركز تسهيل للخدمات الحكومية بـ«البرشاء مول» إن المول يضم تحت سقفه مركز تسهيل منذ 4 سنوات تقريباً، ويشمل عدداً من مكاتب الخدمات للعديد من الدوائر الحكومية، منها «اقتصادية دبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الإمارات للهوية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ودائرة الأراضي والأملاك وبلدية دبي ومحاكم دبي «الكاتب العدل - الأحوال الشخصية» وذلك بغرض التسهيل على المراجعين الراغبين في تحقيق بعض الخدمات التي يستمر تقديمها للمراجعين من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، ما عدا مكتب الأحوال الشخصية والكاتب العدل الذي يستمر حتى الثانية ظهرا.

وأشار إلى أن مكتب الأحوال الشخصية وكاتب العدل تم افتتاحهما منذ اكثر من عامين في المركز، ويعمل من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

بالإضافة إلى ذلك متوفر أيضاً مكتب تابع لهيئة الطرق والمواصلات مختص بتسجيل وفحص السيارات وعدد من البنوك والمصارف والعيادات الصحية وصالة كمال الأجسام وصالة ألعاب ترفيهية للأطفال.

وأضاف إن ما يسهل عمل المركز هو توفر المواقف المجانية لزوار المول، كما إن مركز الخدمات الحكومية يحتوي على كوفي شوب يدعى «سراي كافيه» خُصص لاستراحة المراجعين ويتم تقديم الضيافة المجانية لهم من قهوة عربية وشاي وماء وتمر وبسكويت.

كما إن المول ذاته يضم عددا من المقاهي والمطاعم والهايبر ماركت ومحال الذهب والملابس والأهم استوديو لتصوير العروسين، فضلا عن توفير شبكة إنترنت مجانية للمتعاملين.

4084 معاملة

من ناحيته ذكر خالد محمد الطاهر المأذون الشرعي المعتمد لدى محكمة دبي الشرعية، أن مكتب الأحوال الشخصية بالمركز الذي سيتمم عامه الثالث في فبراير المقبل، أبرم 4084 معاملة خلال العامين الماضيين، معظمها معاملات زواج، وتابع إن المكتب نفذ 230 معاملة الشهر الماضي منها 150 حالة زواج فيما تنوعت المعاملات الأخرى ما بين شهادة استمرارية زواج واثبات حالة اجتماعية وتوكيل بالزواج بالإضافة إلى شهادة الخدمة الوطنية.

وأضاف إن أغلب عقود الزواج التي تبرم في هذا المركز هي للجاليات العربية فيما لا تتعدى نسبة المواطنين 20%، مؤكدا أن المعاملات ارتفعت خلال 2017 مقارنة بـ 2015 و2016 ويتوقع زيادتها خلال العام الجاري.

وقال إن إجراءات إتمام عقد الزواج في هذا المكان لا تستغرق سوى 15 دقيقة فقط إذ إن المطلوب هو حضور الطرفين راغبي الحلال، وولي الزوجة وشاهدي معرفة، بالإضافة إلى الفحص الطبي الخاص بالزواج وجواز السفر والهوية الأصلية وصورة عنهما.

وأرجع الطاهر الإقبال الكبير على المركز إلى كونه لا يعاني من مشكلة ازدحام المواقف مقارنة بمبنى المحكمة، كما أن الخدمة تقدم بشكل أسرع وأسهل في هذه المكان، كما يمكن للعروسان وذويهما وأصدقائهما الاستمتاع والفرح هناك حيث المطاعم والمقاهي التي ترحب باستقبالهم، فضلا عن توفر استوديو لالتقاط هذه اللحظات السعيدة.

وقال إن النظرة السلبية تجاه المحاكم التي ارتبطت في أذهان الناس بالنزاعات والجرائم دفعت محاكم دبي للبحث عن بديل يزيل رهبة الناس من المحاكم ويجعلهم يقبلون على إبرام عقود الزواج حتى تكتمل فرحة العروسين وذويهم.

فقامت بافتتاح مركز لخدمات الأحوال الشخصية وتوثيق عقود الزواج في مركز البرشاء مول بدبي حتى أصبح بإمكان راغبي الزواج إتمام فرحتهم من دون حرج أو مشاهدة النزاعات ولضمان الراحة والخصوصية للمراجعين، إذ إن الأمر لا يستغرق سوى 15 دقيقة لإتمام عقد القران وتوثيقه لتكتمل فرحة العروسين.

عرسان: أجواء تعزز فرحتنا

التقينا عدداً ممن أتموا عقد قرانهم في المركز ومنهم المواطن عارف العور موظف في بلدية دبي الذي قال: رأيت أن أتم عقد قراني في مكتب الزواج بمركز البرشاء مول وليس في المحكمة، بعد أن نصحني أحد الأقارب بذلك، وبالفعل شعرت في هذا المكان بخصوصية أكبر وسهولة وسرعة كبيرين في تنفيذ إجراءات العقد كاملة.

وتابع: في البداية تصورت أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا، ولكني تفاجأت من سهولة الإجراءات وسرعتها، وبعد أن انتهينا من الإجراءات ذهبنا إلى بيت جدي لنتلقى التهاني ثم أقمنا احتفالا بالمناسبة لاحقا.

عبد الصمد «سيريلانكي الجنسية» أعرب عن بالغ فرحته لإتمام إجراءات عقد القران في هذا المكان الذي يتمتع بالأجواء الترحيبية والمثالية لقضاء أوقات عائلية، حيث يعتبر المول وجهة شاملة تزخر بمجموعة من محلات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والعروض الترفيهية.

وأعربت آمال «جزائرية الجنسية» عن فرحتها بإتمام عقد القران، مشيرة إلى أنها تعرفت على زوجها عبد الصمد أثناء زيارتها للإمارات.

العريس ريان كريم من الجنسية السعودية جاء هو وعروسه في زيارة لدبي، وتعرفا على بعضهما وقررا عقد قرانهما في المركز ثم اصطحب زوجته للغداء في نفس المول ومن ثم ذهبا للاحتفال في أحد الفنادق.

أما العريس عبدالله مجيد المرزوقي الذي يقطن في منطقة البرشاء بالقرب من المول، فقد فضل عقد قرانه هناك رغم استنكار البعض لفكرة أن يعقد الشخص قرانه في مركز تجاري، غير أنه أكد أن المركز يتمتع بالخصوصية وتهيئة الأجواء المناسبة، وترفع عن المتعاملين الحرج.