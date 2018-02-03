«أم سلطان» تبهر زبائنها بالأكلات الشعبية والشتوية

تتميز الإمارات ببيئتها المتفردة، التي أعطت مذاقاً خاصاً لأصناف الطعام المنتشرة فيها، خاصة أن هناك تنوعاً كبيراً في أنواعها، فيما تحتل الأكلات التي يكثر تناولها في فصل الشتاء، مساحة كبيرة من الإقبال عليها من الإماراتيين والمقيمين على حد سواء.

والتي تشمل البثيث والبلاليط، واللقيمات والرقاق والخمير، وقرص بالعسل أو بدبس التمر وغيرها الكثير، ومع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تستقبل الأسر هذا الموسم بتجهيزات متعددة، وأصبح هناك الكثير من النساء اللاتي لديهن مشاريع للأسر المنتجة، يقدمن هذه الأكلات بمذاق رائع وفي كل الأوقات.

إقبال كبير

«أم سلطان» واحدة من المتميزات في إعداد كافة أنواع الوجبات بجميع أصنافها، حيث وجدت في هوايتها في الطبخ مجالاً خصباً للتفرد فيه، ما جعل هناك إقبالاً كبيراً من كافة الفئات كأفراد أو مؤسسات يعتمدن عليها في تلبية حاجاتهم، ولذلك سعت لأن يكون لها مكانها الخاص بها، حيث كان محلها «حصابي» الذي يوفر خدماته بشكل ممتاز.

وقالت إن اللقيمات تعتبر من أكثر الأشياء التي يطلبها الزبائن، ومن كل الجنسيات، وسهولة إعدادها تجعل من السهل الإكثار من كمياتها، وبالتالي زيادة الإقبال عليها بشكل لافت، خاصة أن مذاقها الحلو يعطي طاقة كبيرة وإحساساً بالدفء خلال أيام الشتاء الباردة.

كما أنها تعد من الأكلات التراثية الرائجة في المجتمع، موضحة أنها عبارة عن كرات من الطحين توضع في الزيت المغلي بطريقة فنية وحرفية، تأخذ شكلاً دائرياً بعد قليها، ويتم تناولها بإضافة العسل أو الدبس الذي ينتج من عملية تخزين التمور، ويتم حفظه في أوانٍ خاصة ولفترات طويلة.

مكونات

وأشارت إلى أن «البثيث» يحظى بإقبال كبير عليه كذلك، وأن مكوناته الأساسية ثابتة لا تتغير، من الطحين والتمر وبعض من البازار العربي، وزيت الزيتون، والسمن، كما أن نوعية التمور المستخدمة في تحضير (البثيث) يعد شيئاً مهماً جداً، ولذلك فهي تستخدم أجود أنواعها لزيادة الثقة في منتجاتها وإرضاء ذوق زبائنها، وعن كيفية التحضير، ذكرت أنها خطوات بسيطة، لكنها تحتاج لمهارة وخبرة.

وذلك ما يميز منتجها، ويجعل هناك إقبالاً جيداً عليه، مشيرة إلى أن هناك أوقاتاً يكثر فيها الطلب فيها على (البثيث)، مثل فصل الشتاء، التي تكون فيه درجات الحرارة منخفضة، ما يمثل فرصة جيدة لإعطاء الجسم بعضاً من الدفء بتناول هذه الحلوى المميزة.

وجبات الريوق

وتطرقت كذلك إلى وجبة البلاليط التي تعتبر أكلة اماراتية شعبية مشهورة، وتتكون من الشعيرية والهيل والزعفران والسكر وتعتبر وجبة فطور أساسية تقدم عادة مع البيض المقلي، وأن الكثير من زبائنها يفضلونها ويطلبونها بكميات كبيرة منها خاصة في الفترة الصباحية كريوق لهم، مشيرة إلى أن الريوق هي إحدى أهم الوجبات اليومية، وتتكون في معظمها من الخبز (الرقاق، الخمير، الجباب).