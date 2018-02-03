محمد الشامسي أول خبير روبوت إماراتي

عشق محمد مطر الشامسي التعرف إلى مكونات وأجزاء الآلات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عبر تفكيكها، وملاحظة طريقة توصيلها والتفكير بآلية عملها منذ الصغر، وهذا ما جعله يتعلق بمجال الإلكترونيات، ودفعه إلى التفكير بدراسة الإلكترونيات، والحصول على شهادة الدبلوم العالي في الهندسة الإلكتروميكانيكية وشهادة البكالوريوس في الإدارة الهندسية من كليات التقنية العليا.

خبير الروبوت محمد مطر الشامسي البالغ من العمر 32 عاما، شكل الاختراع بصفة عامة وعالم الروبوت بصفة خاصة هاجسه في حياته وعمل على تحقيق حلمه فقام بتطوير العديد منها، وبدأ يحدد الأشياء التي يريد اختراعها، خصوصاً أن كليته في ذاك الوقت أعلنت عن مسابقة لأسرع روبوت.

وفعلاً نجح وصنع روبوت فاز فيه بالمركز الأول على مستوى الكلية، ويخدم اختراعه فئة الآباء والأمهات ممن يقلقون على أبنائهم ساعات غيابهم، حيث يمكن الروبوت الأهل من معرفة ما يدور في المنزل أثناء ساعات العمل والتغيب عنه، حيث يلاحق الأطفال ويمكن الأبوين من رؤيتهم وسماع صوتهم.

وأسس نادي روبوت الإمارات في كليات التقنية العليا عام 2009 وهو أول ناد للروبوت في الدولة. وفي العام نفسه تم اختياره كأول خبير روبوت إماراتي لتنظيم مسابقة الروبوت في المهارات العالمية والمهارات الوطنية. وكداعم للاختراعات والابتكارات قام بتأسيس شركة «روبوهايتك» عام 2010 وهي أول شركة مختصة في تطوير الروبوت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جوائز

حصل محمد الشامسي على عدة جوائز مميزة، منها المركز الأول في «مسابقة كلية دبي للطلاب في الروبوت» إضافة إلى تصنيفه ضمن قائمة أفضل 100 مخترع عربي في مسابقة «نجوم العلوم»، وحصل على الميدالية الذهبية في «الملتقى العلمي لشباب دول مجلس التعاون الخليجي» في دبي عام 2009.

كما حصل على المركز الأول في مسابقة «روديو للنظم غير المأهولة» في أبوظبي عام 2011 إضافة إلى المركز الثالث في مسابقة «طموحات الشباب» في الشارقة عام 2011، وتم تصنيفه في المرتبة الأولى في مسابقة الإمارات للإبداع 2013. وفي نفس العام حصل على المركز الأول في مجال الاختراعات لجائزة الإمارات للشباب.

كما حصد في عام 2014 ميدالية مجلس التعاون الخليجي من أمير الكويت، ونال المركز الأول في جائزة العويس للإبداع في فئة الابتكار العلمي. وحصل أيضا على وسام أوائل الإمارات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتم اختياره مؤخراً من قبل مجلة فوربس من ضمن قائمة رواد الأعمال الأكثر إبداعاً في الإمارات.

الذكاء الاصطناعي

ولم تتوقف مسيرة انجازات محمد الشامسي بل تابعها بكل جدارة وحصل على جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان 2016. يشغل محمد الشامسي حاليا عدة مناصب هي: عضو مجلس علماء الإمارات نائب رئيس خبراء الروبوتات المتحركة - المهارات العالمية، ورئيس خبراء الروبوتات المتحركة - مهارات الإمارات، ورئيس نادي روبوت الإمارات في كليات التقنية العليا، وعضو مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، ورئيس شركة روبوهايتك.