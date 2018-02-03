الدفاع المدني يطلق حملة «السلامة في المؤسسات الحكومية»

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية حملة «السلامة في المؤسسات الحكومية» ضمن خطة التوعية الرئيسية للقيادة العامة للدفاع المدني لعام 2018، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية بين أفراد المجتمع.

وأفاد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بأن إطلاق حملة «السلامة في المؤسسات الحكومية» يأتي بهدف تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، ويسهم في تطبيق اشتراطات السلامة العامة من خلال دعم الجهات الاتحادية والحكومية في أخذ التدابير اللازمة لإيجاد بيئة عمل صحية وآمنة لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث المتوقع حدوثها أثناء تأدية مهام العمل، وذلك بمراعاة كل اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، التي تضمن بيئة عمل سليمة لموظفي وزائري الوزارات والجهات الاتحادية.

إشراف ورقابة

وأشار اللواء جاسم المرزوقي إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تقوم من خلال الإدارات الإقليمية في الدولة بواجبات إشرافية ورقابية وتثقيفية وتوعية تتمثل في متابعة وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية في المباني والمنشآت، وكذلك واجبات عمليات يومية متمثلة في الاستجابة لحوادث الحريق.

وأكد أن متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للمباني والمنشآت تعمل تلقائياً عند تعرضها إلى حدوث حرائق بداخلها من خلال أنظمة الإطفاء والإنذار، إضافة إلى تجهيز المتطلبات الخاصة بعمليات الإخلاء من منافذ طوارئ وإنارة احتياطية، وأبواب وقواطع حماية لمنع انتشار النار إلى مواقع أخرى.

حيث تقوم الإدارات الإقليمية بمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال.