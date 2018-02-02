محمد بن راشد يزور القرية العالمية في دبي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القرية العالمية في دبي.

وتجول سموه في ارجائها حيث اطلع على الفعاليات التراثية والفنية والثقافية التي تقدمها مختلف بلدان العالم بما فيها دولة الإمارات من خلال أجنحتها المنتشرة على مساحة القرية البالغة أكثر من 300 ألف متر مربع .

واستهل سموه جولته بزيارة القرية الكويتية واطلع على ما تعرضه من مواد ومشغولات وصناعات وطنية وشعبية تعكس حضارة الشعب الكويتي العريقة.

ومن القرية الكويتية الى القرية اليمنية ثم القرية السعودية والقرية الهندية والتايلاندية والافريقية حيث كان سموه حريصا خلال لقائه القائمين على هذه القرى التراثية الى التعرف على ثقافات الدول المشاركة في فعاليات القرية العالمية التي تفتح ابوابها للزوار والسياح والمتسوقين داخل الدولة وخارجها اعتبارا من الأول من نوفمبر وحتى السابع من ابريل القادم.

وعرج صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جولته التي امتدت لأكثر من كيلومترين على شارع الأكشاك التي تبيع المواد الغذائية والمشروبات والحلويات وغيرها الى زوار القرية من عائلات وأطفال ثم توقف سموه عند "الصنعة" قرية فخر الاسر الإماراتية التي تصنع الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية التراثية وغيرها من المنتجات الوطنية التي تعكس تراث وثقافة ونمط معيشة شعب الإمارات.

ثم واصل سموه جولته الميدانية حيث توقف عند محال دعم مشاريع الشباب التي تبيع وتعرض منتجات هذه المشاريع المدعومة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطه وتعرف سموه على هذه الصناعات التي تبدأ صغيرة ومتواضعة ثم تكبر عاما بعد عام حتى تصبح مشاريع إنتاجية كبيرة تساهم في خلق فرص عمل للشباب وتدعم اقتصادنا الوطني وتسهم في تنوعه.

ثم ختم سموه جولته التي رافقه فيها خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعبدالله أحمد الحباي رئيس شركة مراس القابضة وشركة دبي القابضة، بزيارة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي يشهد تنظيم وإقامة فعاليات رياضية وثقافية وفنية تراثية تستقطب مئات الزائرين يوميا حيث يتعرفوا على حضارة وتراث وثقافة شعبنا العريقة تقدمها نخبة من شباب الجيل الصاعد إذ من المهم توارث وانتقال هذا التراث العربي العريق من جيل الى جيل حتى لا ينقرض امام هجمة الحضارة العصرية والثقافات الاجنبية.

وقد أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه بما شاهده من حضور عربي ومحلي وأجنبي في القرية العالمية التي تمثل أجنحتها" السبعة والعشرون" ثقافات خمس وسبعين دولة عربية وأجنبية بما فيها الإمارات.

ووصف سموه القرية العالمية بالملتقى الثقافي والتراثي لمختلف بلدان العالم وتشكل متنفسا للعائلات وأطفالها على مدى اثنين وعشرين عاما منذ أمر سموه بإقامة هذه القرية تزامنا من انطلاق مهرجان دبي للتسوق ، ثم أمر سموه بتمديد فعاليات القرية لتصبح قرابة الستة أشهر بدلا من شهر واحد لفسح المجال لأكبر عدد من افراد وشرائح مجتمع الإمارات من زيارة القرية ثم إعطاء الفرصة الكافية لزوار الدولة من دول المنطقة وأرجاء العالم لزيارة هذه الايقونة الثقافية العالمية التي تزهر كل عام على ارض الإمارات فرحا ومرحا ومحبة وتعارفا بين جميع جنسيات العالم من مشاركين في الفعاليات وزوار وسياح ومقيمين.