16 مؤشراً وطنياً لقياس التطور في تطبيق «استراتيجية الابتكار»

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تتضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار 16 مؤشراً وطنياً لقياس التطور في تطبيق استراتيجية الابتكار يشمل الجهات الحكومية مثل نسبة الأفكار المبتكرة في كل جهة حكومية ونسبة الجهات الحكومية التي نجحت في تخصيص 1% من ميزانيتها لدعم الابتكار، ومنها مؤشرات تتعلق بالقطاع الخاص مثل مؤشر إنفاق الشركات على البحث والتطوير ونسبة «عاملي المعرفة» من إجمالي العاملين في الدولة وغيرها.

كما تشمل المؤشرات التي تقيس مدى التقدم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار أيضاً مؤشر الابتكار العالمي الذي يقيس القدرات الابتكارية للدول ومؤشر حماية الملكية الفكرية وعدد براءات الاختراع المقدمة لكل مليون نسمة ومؤشر توافر العلماء والمهندسين في الدولة، إضافة إلى غيرها من المؤشرات الاستراتيجية.

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