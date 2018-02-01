«فلاح» تجوب الإمارات لتنقل صوراً من الفعاليات

يطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي اعتباراً من اليوم أول أيام شهر الإمارات للابتكار، «فلاح» الطائرة بدون طيار التي سميت تيمناً بطائر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتجوب أجواء إمارات الدولة وتنقل عبر تقنية «عين الصقر» أبرز الفعاليات والبرامج والأنشطة في كل إمارة.وتمثل «فلاح» أيقونة هذا الشهر وهويته المرئية، وأحد رموزه الهادفة إلى تقديم صورة هذا الحدث الوطني بطريقة جديدة، لتشكل احتفاء مبتكراً بالابتكار في دولة الإمارات، وإسهاماً في دعم توجهات دولة الإمارات في عام زايد من خلال إبراز الصفات القيادية للوالد المؤسس، والاحتفاء بالقائد المبتكر الرائد وما يجسده من صفاته ورؤيته وقيادته دولة الإمارات نحو مستقبل مبتكر ومستدام.

مبادرات ملهمة

وتسلط «فلاح» الضوء على العديد من المبادرات الملهمة التي تعكس عدداً من صفات الوالد المؤسس المتمثلة في المبتكر الرائد، والمفكر المبدع، وصانع التغيير، والمفكر الملهم، لتبرز دوره، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات. وتبدأ جولة «فلاح» من العاصمة أبوظبي حيث تنطلق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، لتزور أبرز الأنشطة التي تنظمها الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والأكاديمية والمجتمعية.

مرحلة متطور

وعلى امتداد أيام شهر الإمارات للابتكار ستجوب «فلاح» أجواء الدولة متنقلة بين الإمارات لرصد المرحلة المتطورة التي وصلت إليها الدولة على كافة الصعد التنموية، ونقل الصورة المشرقة التي تشكلت على مدى سنوات من العمل الدؤوب المتفاني. ويرافق «فلاح» حافلة الابتكار التي ستتنقل بين الفعاليات الرئيسية لشهر الإمارات للابتكار في كافة مناطق الدولة، لتقدم تجربة استثنائية لأفراد المجتمع، من خلال المنصة التي توفر تجربة تفاعلية وتستضيف من خلال منصتها ورش عمل ومؤتمرات صحفية، كما تضم مركزاً إعلامياً متطوراً. وتستضيف الحافلة فعالية سفاري الابتكار التي تسلط الضوء على مواقع الفعاليات الرئيسية، وتستقبل الزوار في منصة الابتكار للمشاركة في مسابقات مبتكرة والاستمتاع بالأنشطة المختلفة.