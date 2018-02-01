76 % منتسبو «رواد الابتكار» المواطنون في العين

أطلق معهد الابتكار المهني «تفكير» أخيراً «نادي رواد الابتكار» بنسخته الثالثة الذي يضم فريق عمل من المختصين الذي يشرفون على برنامج ابتكاري متكامل يستهدف فئتين من الطلبة والطالبات، حيث تجمع الأولى الطلبة من سن 5 وحتى 9 أعوام، أما المجموعة الثانية فتضم الطلبة والطالبات من سن 11 وحتى 14 عاماً، وتبلغ نسبة الطلبة المواطنين المنتسبين لـنادي رواد الابتكار 76 %. إذ يحرص النادي على غرس ثقافة الابتكار، وتشجيعهم على تبني الابتكار أسلوباً للحياة. وقال الدكتور محمد فادي قدو المدير العام لمعهد الابتكار المهني «تفكير» في حديثه إلى «البيان»: «إن الهدف من النادي هو تقديم برنامج شامل لتعزيز روح الابتكار لدى المشاركين وتفعيل طاقاتهم الإبداعية وتنمية قدراتهم اليدوية في سن مبكرة، وبذلك تم تصميم البرنامج بعناية ليضم العديد من المجالات الابتكارية تقدم بطرق تعليمية دقيقة مبنية على أساس التعلم من خلال اللعب».