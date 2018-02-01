محمد الضنحاني: الاحتفاء بالابتكار قيمة ثقافية ومجتمعية

قال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس لجنة إمارة الفجيرة: «إن شهر الإمارات للابتكار مناسبة مهمة وفرصة عظيمة للاحتفاء بالابتكار كقيمة ثقافية ومجتمعية بين جميع إمارات الدولة، ولإبراز أصحاب المشاريع المبتكرة وتسليط الضوء على إنجازاتهم في هذا المجال». وأضاف: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإثراء هذه المناسبة وجعلها فرصة لإشراك جميع فئات المجتمع في نشر ثقافة الابتكار؛ تشارك 43 جهة حكومية واتحادية وخاصة من الفجيرة في شهر الإمارات للابتكار هذا العام، بعدد من المبادرات والفعاليات الرئيسة التي تعزز الابتكار وتطرح مفاهيمه كوسيلة فعالة للتغلب على التحديات اليومية ».