شهر الإمارات للابتكار ينطلق اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنطلق اليوم فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتتواصل حتى 28 من الشهر الحالي، وتشمل إمارات ومناطق الدولة كافة بواقع أسبوع في كل إمارة، وتضم نحو 100 فعالية رئيسية تشرف على تنظيمها المجالس التنفيذية في الإمارات، ومئات الفعاليات المتنوعة الأخرى.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات بتحويل الإمارات إلى مختبر عالمي مفتوح للسياسات والبرامج ونماذج العمل المبتكرة، وأن الحكومة نجحت في تعزيز ثقافة الابتكار وتحويلها إلى منهج عمل، والآن تنطلق مرحلة جديدة تركز على النتائج وتمكين الإنسان من خلال نموذج عمل مطور.

وقال معالي القرقاوي: إن شهر الإمارات للابتكار يشكل نتاجاً لتكامل الأدوار وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات الأكاديمية والمجتمعية المختلفة، ما يجعل منه الحدث الوطني الأبرز والأكبر من نوعه على مستوى الدولة، تعرض فيه الإنجازات المبتكرة ويحتفى بأصحابها، ما يعزز الوعي المجتمعي بأهمية الابتكار ودوره الرئيسي في الانتقال إلى المستقبل.

فعاليات متنوعة

وتبدأ فعاليات شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي التي ستشهد سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول من الشهر، في الفترة من 1-7 فبراير، لتتواصل في الأسبوع الثاني من 8-14 فبراير في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، ومن 15 - 21 فبراير في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، لتختتم فعاليات الشهر في دبي من 22-28 فبراير.

نجاح كبير

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وجّه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016.

أسلوب حياة

يأتي شهر الإمارات للابتكار ترجمة لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، ويشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وكافة فئات المجتمع.

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في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماد شهر الإمارات للابتكار الذي تنطلق فعاليته اليوم وتستمر حتى نهاية فبراير، تحت شعار «الابتكار يبدأ بك»، يُطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان هذا العام أنشطة ومبادرات فريدة خلال هذا الشهر في مختلف إمارات الدولة بدعم من فريق الابتكار بالبرنامج.

أبرز مبادرات البرنامج هذا العام تأتي تحت 3 عناوين، هي: «ميثاق الابتكار» والذي يهدف إلى التعريف باستراتيجية الابتكار في البرنامج وإطلاق الهوية المرئية للابتكار كما سيشمل توقيع قيادات البرنامج على ميثاق الابتكار المؤسسي. إضافة إلى «مسابقة الابتكار» عبر حساب البرنامج في قنوات التواصل الاجتماعي.

وسيدشن أيضاً «نصب زايد المبتكر» في أحد مشاريع الأحياء السكنية التي ينفذها تخليداً لذكرى القائد المؤسس. دبي - البيان

2018

تبدأ فعاليات شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي التي ستشهد سلسلة من الفعاليات المتنوعة في الأسبوع الأول من الشهر، لتتواصل في الأسبوع الثاني في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، وفي الأسبوع الثالث في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، وتختتم في دبي.

ويذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه بتحويل أسبوع الإمارات للابتكار إلى شهر الإمارات للابتكار، لتنظم فعالياته في الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2018، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016.

ويأتي شهر الإمارات للابتكار ترجمة لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، ويشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورواد الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، وكافة فئات المجتمع.