عبدالله النعيمي يشدد على إدراج الابتكار ضمن مشاريع البنية التحتية

ترأس معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، اجتماع فريق عمل الوزارة الذي عقد بمكتبها في المنطقة الشمالية بحضور الوكيل المهندس حسن جمعة المنصوري، والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والموظفين، وقد ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة. واستمع معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال اجتماع فريق عمل الوزارة إلى شرح مفصل من إدارة تقنية المعلومات، حول خطة عملها المستقبلية التي تستهدف التركيز على منظومة إدارة المشاريع وأتمتة الإجراءات الداخلية والعمليات والاختصاصات الهندسية بدءاً من مرحلة التخطيط إلى الصيانة وإدارة أصول المباني والطرق.

تحسين الإجراءات

كما تستهدف كذلك تطوير نظم لتحقيق التكامل والربط الذكي بين أنظمة الوزارة المختلفة لتحسين الإجراءات والحصول على البيانات الدقيقة بشكل سريع، الأمر الذي يدعم القيادة في عملية اتخاذ القرار، كما ستعمل الوزارة على الربط الذكي مع مختلف شركائها لتسهيل عملية الحصول على المعلومات وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالعمل المشترك لمشاريع البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة. وكذلك تم خلال الاجتماع مناقشة التطبيقات الذكية «I Auditor» التي يتم خلالها استخدام الهواتف الذكية لإدارة عملية التدقيق على جودة المشاريع وتحسين السلامة في المواقع.

كما استمع معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي كذلك إلى شرح مفصل حول سير العمل بمشروع مبنى الجنسية والإقامة بإمارة أم القيوين المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، ويتكون من 3 طوابق.

نهج عمل

وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية: «نحن اليوم على أعتاب انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، الأمر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهد لجعله نهج عمل لدى مختلف قطاعات الوزارة، من إطلاق المبادرات والمشاريع الابتكارية التي تدعم منظومة عمل الوزارة المتعلقة بتطوير البنية التحتية، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة في المجال».