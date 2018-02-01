«توظيف أبوظبي» يستقطب 18 ألف باحث عن عمل

اختتمت أمس، فعاليات معرض «توظيف أبوظبي 2018»، بحضور ما يقارب 6 آلاف مواطن من الشباب الباحثين عن عمل، ليبلغ إجمالي عدد زائري المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة، ما يقارب 18 ألفاً من الشباب المواطنين، الذين قدّموا سيرهم الذاتية وقابلوا عدداً من الجهات المشاركة، التي بلغت نحو 100 جهة حكومية وخاصة، كما شاركوا في الدورات وورش العمل التدريبية التي نظمها المعرض بواسطة شركائه، والتي بلغ عددها نحو 27 ورشة ودورة.

مهارات تطويرية

وقال تامر نحاس، مدير المعرض: إن المعرض يأتي تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة من أجل تمكين أبناء الدولة، وتسليحهم بالمهارات التطويرية والتدريبية، إلى جانب إتاحة المجال لهم للمنافسة على العديد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.

وأكد أن المعرض يمثل فرصة كبيرة أمام مواطني الدولة، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات العلمية، حيث يعد بوابة الباحثين عن عمل، ومن هم على أبواب التخرج، للحصول على الوظيفة المناسبة، من خلال التقديم لها بشكل مباشر، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، والتقاء أصحاب العمل وجهاً لوجه، والتعرف على المهارات الوظيفية المطلوبة واكتساب المزيد منها عبر الاشتراك في الدورات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها المعرض وتقدمها الجهات المشاركة.

وأشار إلى أن «توظيف» لا يقتصر على الباحثين عن عمل فقط، ولكنه يعد فرصة مثالية أمام الكوادر العاملة في مختلف القطاعات لتطوير وصقل ذاتهم، وذلك بالاشتراك في الدورات والورش التي تهدف إلى تمكين زوار المعرض من مواطني الدولة.

برامج تدريبية

وعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال المعرض مجموعة من مبادراتها لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة.

بدوره أكد جمعة خليفة الكعبي مدير إدارة الموارد البشرية في حديقة حيوان العين أن نسبة التوطين في الحديقة بلغت 56% بدون تعهيد وذلك في مختلف الوظائف الإدارية والمهارية، لافتاً إلى أن الحديقة توفر عدداً من البرامج التدريبية قبل الالتحاق بالعمل لتأهيل الموظفين للوظائف المختلفة. وأشار الكعبي إلى أن المواطنين يشغلون نسبة كبيرة من الوظائف المهارية التي يتعاملون فيها بشكل مباشر مع الحيوانات.

وطرحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي برنامجاً للتطوع يتيح للمواطنين حديثي التخرج العمل بشكل تطوعي للحصول على خبرات في سوق العمل وحصولهم على شهادة خبرة من الدائرة.

وأوضح أحمد خاجة مدير قسم التوظيف والقوى العاملة في الدائرة أن البرنامج يمنح الشباب فرصة للحصول على خبرات تخدمهم في دخول سوق العمل حيث إن حديثي التخرج لا يكون لديهم خبرات حقيقية في العمل كما أن العمل التطوعي في الدائرة يوفر لهم هذه الخبرات.

دراسة

وكشفت دراسة أعدتها الشركة المنظمة للمعرض، أن 51 % من المواطنين الذين تقدموا إلى منصات المعرض بطلبات للتوظيف، كانوا من الإناث، مبينة أن الفئات العمرية الأكثر تقديماً للطلبات تمثلت في فئتي «طلبة على أبواب التخرج، وخريجين جدد»، حيث تشير النسب إلى أن 39% من الباحثين عن عمل ضمن الفئة العمرية ما بين 21 إلى 25 عاماً تليها الفئة العمرية من 26 إلى 30 عاماً بنسبة 27 %، و16% ضمن الفئة العمرية من 31 إلى 35 عاماً، و8% من خريجي الثانوية العامة ومن هم على أبواب التخرج من الكليات ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 20 عاماً.

وأوضحت الدراسة أن 5% من الباحثين عن عمل من ضمن الفئة العمرية 36 إلى 40 عاماً، و3% ممن تجاوزت أعمارهم 50 عاماً، و2% للفئة العمرية من 41 إلى 50 عاماً، فيما توزعت قطاعات العمل على 12 قطاعاً كان أكثرها في القطاع الحكومي، وأقلها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تكريم

وتميزت 5 جهات مشاركة في المعرض وقد حصدت هذه الجهات 4 جوائز تقدمها اللجنة المنظمة في مجالات (التميز في مقابلة المرشحين، التميز في تسويق المشاركة، مبادرة التوطين، مبادرة عام الخير).

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي (الراعي البلاتيني)، قد حصدت جائزة التميز في مقابلة المرشحين خلال المعرض، وذهبت جائزة التميز في تسويق المشاركة في المعرض مناصفة بين بنك الاتحاد الوطني وشركة سندس للتوظيف والاستعانة بمصادر توظيف خارجية، وجائزة مبادرة التوطين خلال العام لـمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وحصد بنك الاتحاد الوطني جائزة مبادرة عام الخير.

أولياء أمور: المعرض فرصة لاستكشاف وظائف المستقبل

شهد المعرض توافداً لافتاً من قبل أولياء أمور حرصوا على مرافقة أبنائهم من شباب المواطنين، ولاسيما طلبة الثانوية، خلال جولاتهم بين منصات المعرض، الذي اعتبروه فرصة لاستكشاف وظائف المستقبل. وأوضح سرور الهاملي، ولي أمر، أنه قدم إلى المعرض لكي يستفسر عن طبيعة الوظائف التي يحتاجها السوق في القطاعين العام والخاص، خصوصاً بعد نحو أربع سنوات، كون ابنه في الصف الــ12، بالفرع العلمي، وسيبدأ مطلع العام الدراسي القادم البحث عن التخصص الذي يريد الالتحاق به، ومن ثم لا بد أن يكون التخصص الذي سيدرسه مطلوباً في سوق العمل.

وأفاد حمد المنصوري، متقاعد، بأن ابنته ترغب في دراسة الطب، ولهذا حضر إلى المعرض لكي يلتقي مع الجهات ذات الاختصاص وخبراء التوجيه المهني، ليطلع منهم على التخصص المتميز في مجال الطب، وما تحتاج إليه المنشآت الطبية، ليضمن أن ابنته تسير في المسار المطلوب، وتتميز بالتخصص المناسب، مطالباً الجهات المنظمة بأن تسمح لمن هم دون الـ18 عاماً أو طلبة صفوف 10 و11 و12 بدخول المعرض بمفردهم أو برفقة ذويهم للاطلاع على احتياجات السوق المستقبلية وتثقيفهم مهنياً.

وهو ما أيّده صالح الزعابي، معتبراً هذا الإجراء سيساهم كثيراً في تغيير تفكيرهم المهني لما فيه مصلحة لهم وللوطن، حيث سيدرسون تخصصات لها وظائف مطلوبة في السوق وتسليحهم بالمهارات التطويرية والتدريبية، إلى جانب إتاحة المجال لهم للمنافسة على العديد من الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.

وأكد الزعابي أن المعرض يمثل فرصة كبيرة أمام مواطني الدولة، من مختلف الأعمار والفئات والتخصصات العلمية، حيث يعد بوابة الباحثين عن عمل، ومن هم على أبواب التخرج، للحصول على الوظيفة المناسبة، من خلال التقديم لها بشكل مباشر، سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص، والتقاء أصحاب العمل وجهاً لوجه، والتعرف على المهارات الوظيفية المطلوبة واكتساب المزيد منها عبر الاشتراك في الدورات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها المعرض وتقدمها الجهات المشاركة.

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يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي كشريك استراتيجي في معرض أبوظبي للتوظيف «توظيف 2018».

وتأتي المشاركة انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية، وخطتها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية ورفع التوطين في القطاع المصرفي.

وأعلن المصرف المركزي عن توافر مجموعة من الوظائف تتخطى مئة شاغر، منها التخصصي والإداري، ويتم عرضها خلال المعرض.وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف يولي اهتماماً كبيراً بمسألة التوطين، كما أن القدرات والمهارات البشرية الوطنية هي السلاح الذي سيمكننا من الوصول إلى مبتغانا في تحقيق أهدافنا الطموحة. أبوظبي - وام