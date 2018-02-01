الإمارات الأولى عربياً في غياب الفساد وإنفاذ القانون والعدالة 2017-2018

المصدر:
  • دبي - أشرف رفيق
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حلّت الإمارات في المركز الأول على المستوى الإقليمي في مؤشر إنفاذ القانون والعدالة لعام 2017 / 2018 الصادر عن مؤسسة وورلد جستيس بروجت.كما حصلت الإمارات على المركز الأول في المؤشرات الفرعية، غياب الفساد والنظام والأمن وتطبيق اللوائح والعدالة المدنية والجنائية. وسجلت الإمارات 0.65 نقطة من أصل واحد صحيح.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الإمارات المركز 32 من بين 113 دولة شملها المؤشر، بارتفاع مرتبة واحدة مقارنة بالتقرير السابق. واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالمياً الدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد وهولندا، بينما كانت أسوأ الدول والواقعة في ذيل القائمة أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.

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