ترقية عدد من ضباط وضباط صف الكادر المحلي بشرطة رأس الخيمة

​بناءاً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة ، أصدر اللواء على عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة قرارًا بترقية عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من رتبهم العسكرية الحالية إلى الرتب التي تليها تزامناً مع عام زايد.



​وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة أن القيادة بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الإمارة وإدخال البهجة والسرور والسعادة إلى نفوس منتسبي الكادر المحلي الذين شملهم قرار الترقيات، واعتبر مكرمة سموه وساما على صدور جميع موظفي القيادة وعامل تحفيز لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والتفاني في العمل خدمة للوطن الغالي وتوفير مزيد من التسهيلات للجمهور وإنجاز معاملاتهم بأزمان قياسية حرصا على راحتهم وإسعادهم.



​ورفع قائد عام شرطة رأس الخيمة بإسمه وجميع منتسبي القيادة من عسكريين ومدنيين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم الإمارة، على رعايته الكريمة لأبناءه وبناته في شرطة رأس الخيمة.



​كما توجه اللواء علي بن علوان بعظيم الشكر والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على ما يوليه سموه من متابعة دؤوبة لجميع أجهزة ومنتسبي وزارة الداخلية حتى يظلوا في كامل جهوزيتهم العملية والبدنية والنفسية وتوظيف طاقاتهم الإبداعية في تطوير أداء الوزارة وأجهزتها وإداراتها وخدمة الوطن ومجتمع دولة الإمارات عموما.