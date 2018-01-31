تعرفوا إلى كيفية التعامل مع الحريق عند وقوعه اليوم في "نصيحة لايف"

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تستضيف "البيان" اليوم الأربعاء العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للخدمات الذكية في الدفاع المدني في دبي في برنامج #نصيحة_لايف على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن أسباب وقوع الحرائق وإجراءات الوقاية منها إضافة إلى كيفية التعامل معها لدى حدوثها سواء في المنازل أو المراكز العامة بأفضل طريقة تقلل من الخسائر الناجمة.

ستعرض الحلقة في تمام الساعة الواحدة ظهراً في بث مباشر على قنواتنا الاجتماعية @AlbayanNews وسيقدم المطوع نصائح وإجابات مباشرة على الأسئلة التي يطرحها المتابعون.

يمكن للقراء التفاعل معنا وإرسال ما لديهم من أسئلة ابتداء من الآن على وسم #نصيحة_لايف أو توجيه أسئلتهم مباشرة خلال الحلقة.

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