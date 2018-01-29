اصطحاب الزي للمنازل ينقل الأمراض إلى أفراد الأسرة

أكدت الدكتورة صفية الخاجة المدير العام لمستشفى النساء والولادة في الشارقة أنه يجب ارتداء الزي الطبي داخل المرافق الصحية فقط، وذلك بهدف الحد من انتشار الجراثيم المسببة للأمراض داخل المرافق الطبية وخارجها واتباعاً للاحتياطات القياسية العالمية لمكافحة العدوى، وذلك استناداً للتحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والمنظمات العالمية المعنية بالأمراض المعدية. وذكرت أن الكادر الطبي والتمريضي العامل بالمستشفى ملتزم بارتداء الزي داخل المستشفى، كما أنه تم التعميم عليهم بعدم ارتداء الزي خارج أروقة المستشفى، لأن اصطحاب الزي إلى المنازل يتسبب في نقل الأمراض المعدية إلى أفراد الأسرة، لافتة إلى أن إدارة المستشفى تسلمت تعميماً من مديري المناطق الطبية يفيد بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويق هذه الممارسة والحد منها نهائياً لوقاية المجتمع من الأمراض.