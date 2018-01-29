ضرورة تعقيم الزي بشكل دائم وحفظه في أماكن خاصة

أكدت الدكتورة الصيدلانية نورس الصالح، أهمية الزي الطبي في العمل الطبي والمخبري وفي الصيدليات، حيث بات أحد متممات ممارسة المهنة، إذ لا يجوز أن يمارس الطبيب والمخبري والصيدلي أياً من الأعمال الطبية دون ارتداء المعطف الأبيض، كونه يقي الطبيب من انتقال الجراثيم والفيروسات إلى ملابسه، ومن ثم إلى الآخرين عندما يخرجون من عيادتهم، وبالتالي يجب عدم خروج الطبيب بالمعطف الأبيض خارج عيادته أو غرف العمليات أو المنشأة الطبية.

وتابعت: يجب الحرص على تنظيف الزي وتعقيمه بشكل دائم، وكذلك عدم غسله مع باقي الملابس الشخصية، فهو يحمل كميات كبيرة من الجراثيم التي تعلق به خلال العمل، كما يستحسن أن يكون له مشبك خاص أو خزانه خاصة بالملابس، كما أن الزي الطبي يجب أن يغطي جميع أجزاء الجسم وأن يكون مصنعاً من الأقمشة القطنية ذات الجودة العالية.