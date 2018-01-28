الاستثمار في الإمارات أفضل طريقة لتقديم علامتنا التجارية

بيدرو ريكو طبيب أمراض باطنية والمدير العام للمستشفيات الخاصة في كيرون سالود، أول مجموعة رعاية صحية إسبانية، تشكلت بفعل عدداً من عمليات الدمج. إنها الشركة الإسبانية الثامنة من حيث عدد العاملين فيها؛ فهي تضم أكثر من 30.000 موظف. وتمتاز المستشفيات الخاصة في كيرون سالود باستضافتها للمرضى من كبار الشخصيات أمثال: الملك دون خوان كارلوس وروبير إنترناشيونال، كيرون ديكسيوس وتيكنون.

حدثنا عن مسار العمل في عيادة دبي وما هي تطلعاتكم للمستقبل؟

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص وجهة للرعاية الصحية وتتمتع بإمكانية هائلة، فارتأينا أن نستثمر فيها ونفتتح عيادتنا الأولى لطب العيون لتكون نموذجاً مصغراً للترويج لمستشفياتنا وخطوة أولى نحو استراتيجية النمو التي نتطلع إليها. لقد بدأنا العمل في شهر أكتوبر الماضي، ونجري حالياً العديد من العمليات الجراحية بعدما وقعنا اتفاقيات مع جميع شركات التأمين المحلية. إن هدفنا لا يقتصر على الترويج للإمكانات الطبية التي تمتاز بها إسبانيا وتعزيز قطاع السياحة العلاجية في بلادنا فقط خاصة وأن عدداً كبيراً من المواطنين الإماراتيين يسافرون إلى الخارج للعلاج، بل نتطلع إلى المساهمة في مسيرة الإمارات ودبي لتعزيز الرعاية الصحية فيها وتجسيد التزامنا تجاه هذا البلد الذي أتاح لنا فرصة الاستثمار فيه.

هل تخططون لفروع أخرى في بقية الإمارات؟

إن نجاحنا في دبي سيدفعنا بلا شك إلى توسيع أعمالنا لتشمل باقي الإمارات خاصة في مجال جراحات اليوم الواحد - سواء كان في طب العيون أو غيره من التخصصات.

إلى أي مدى تساهم السياحة العلاجية في نجاح مستشفيات كيرون سالود؟

في العام 2017 حققنا إيرادات بقيمة 70 مليون يورو من خدمات الرعاية الصحية للمرضى الأجانب، 10 ملايين يورو منها نتيجة السياحة العلاجية في الأساس، ولا سيما من منطقة الخليج وشمال أفريقيا وروسيا. في العامين الماضيين شهدنا تزايداً ملحوظاً في عدد المرضى الكويتيين والإماراتيين في برشلونة، الوجهة الأكثر جذباً للرعاية الصحية، كذلك الحال في مدريد. إن السياح الذين اختبروا علاجات طب العيون في برشلونة وتأكدوا من جودة المستشفيات الإسبانية يستكشفون الآن تخصصات جديدة مما يدل على أهمية دورنا في نمو السياحة العلاجية في إسبانيا.

ما هو متوسط تكلفة العلاج الدولي في كيرون سالود؟

يختار السياح إسبانيا للعلاجات بالغة التعقيد والعمليات الجراحية الدقيقة وقد تصل تكلفة العلاج إلى 20.000 يورو. إن الطلب على علاجاتنا في الإمارات يتركز بشكل خاص على طب العيون والعظام، ولكننا نسعى إلى التعريف بالتخصصات الأخرى التي تضمها مستشفياتنا مثل علاج الأورام، وتتمتع المستشفيات الإسبانية بمستوى عال من التخصص وتستثمر في أحدث التجهيزات التكنولوجية وأكثرها تطوراً على المستوى العالمي. نشعر بالفخر بأن أطباءنا وفريق التمريض هم الأفضل في العالم.