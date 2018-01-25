هزاع بن زايد: نقطة اتصال جديدة مع الشقيقة السعودية

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن طريق الشيخ خليفة بن زايد يعد إنجازاً كبيراً، كما أنه يأتي تتويجاً لجهود سنوات من العمل المخلص الدؤوب، وأنه يشكّل نقطة اتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنه يؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة.

جاء ذلك في تدوينة لسموه بمناسبة افتتاح الطريق أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال سموه: «طريق الشيخ خليفة بن زايد إنجاز كبير، يأتي تتويجاً لجهود سنوات من العمل المخلص الدؤوب، وإذ يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويشكّل نقطة اتصال جديدة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنه يؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة التنمية الإماراتية الشاملة».