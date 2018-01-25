100 فعالية رئيسية تُثري شهر الإمارات للابتكار

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كشفت هدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عن أن 100 فعالية رئيسية وآلاف الفعاليات الفرعية في مختلف إمارات الدولة، ستثري شهر الإمارات للابتكار، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 800 فعالية حتى يوم أمس الأربعاء في الموقع الإلكتروني، ويهدف شهر الإمارات للابتكار إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع وترسيخ مكانته ليكون ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

جاء ذلك خلال جلسة إعلامية نظمها أمس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي للتعريف بفعاليات شهر الإمارات للابتكار الذي ينطلق 1 فبراير المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور منسقي شهر الإمارات للابتكار في المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة تعريفاً بعدد من الفعاليات التي سيتضمنها الشهر.

مميزات

وأوضحت الهاشمي أن ما يميز شهر الإمارات للابتكار البساطة من خلال سهولة تصميم الفعاليات والتواصل مع الجمهور، والفعاليات المجتمعية الموجهة للجمهور والتي تحرص على سهولة حصول الفرد على المعلومات، كذلك الفعاليات الممتعة من خلال حدث وطني ممتع موجه لجميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن شهر الابتكار يشكل منصة لجميع الجهات لعرض ما توصلت إليه وطبقته من ابتكارات في سياق جهودها لتبني الممارسات المبتكرة في عملها، ومبادرة وطنية يشارك فيها الجميع، بما يدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤية 2021، ومئوية 2071.

وأضافت أن دولة الإمارات تعمل على تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة، وأن شهر الإمارات للابتكار يعكس هذا التوجه، من خلال تنظيم فعاليات وعروض ابتكارات وإطلاق مبادرات وطنية تدعم الابتكار وتحتفي بالمبتكرين وتسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة لأفراده.

وقالت الهاشمي: ستشهد الدورة الحالية لشهر الابتكار مئات الفعاليات المتنوعة، والتي من المتوقع أن تحظى بمتابعة واهتمام رفيع المستوى، من أهمها «حافلة الابتكار» وهي منصة متنقلة بين وجهات الفعاليات الرئيسية في الإمارات السبع لنقل تجربة تفاعلية مع كل أفراد المجتمع، والحافلة مجهزة بمنصة لاستضافة ورش عمل، ومؤتمرات صحافية، ومركز إعلامي متطور. إلى جانب فعالية سفاري الابتكار، التي تسلط الضوء على مواقع الفعاليات الرئيسية، ويلتقي المتسابقون في منصة الابتكار للحصول الجوائز وللاستمتاع بالأنشطة المختلفة في كل إمارة.

نهج زايد

كما سيركز شهر الإمارات للابتكار هذا العام، ضمن مبادرات عام زايد على العديد من المبادرات الخاصة والتي تمثل مصدر إلهام للشباب والأجيال القادمة، من أهمها: مبادرة المبتكر الرائد، والمفكر المبدع، وصانع التغيير، والمفكر الملهم، بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين الإنسان الإماراتي وبناء قدراته في مجال الابتكار ليصبح مكوناً رئيسياً في شخصيته.

وقدم منسقو شهر الإمارات للابتكار في المجالس التنفيذية في مختلف إمارات الدولة تعريفاً بعدد من الفعاليات التي سيتضمنها الشهر كل في إمارته، ومنوهين بأنه سيتم عقد مؤتمرات صحافية في كل إمارة للتعريف بفعالياتها خلال شهر الابتكار قبيل انطلاقه.

وتحدث سند أحمد المنسق في إمارة أبوظبي الأسبوع الأول من شهر الإمارات للابتكار والذي ينطلق من 1-7 فبراير المقبل في أبوظبي، وقال يتضمن الأسبوع العديد من الفعاليات الرئيسية أبرزها فعالية مبتكر ومهرجان أبوظبي للعلوم، وأسبوع الابتكار في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب الفني والمهني، وأسبوع الابتكار، وسيتم إطلاق الدورة الأولى لجائزة الإبداع والابتكار في غرفة أبوظبي، كذلك ستقوم جامعة الإمارات بتنظيم يوم مفتوح لمنتزه الجامعة للعلوم والابتكار، ومن بين الفعاليات الرئيسية إطلاق مركز غوغل للابتكار في مدينة العين في 7 فبراير المقبل.

وينطلق الأسبوع الثاني من شهر الإمارات للابتكار في إماراتي رأس الخيمة والفجيرة من 8-14 فبراير المقبل، وأشارت ناهد العوضي المنسقة في رأس الخيمية إلى أن أبرز الفعاليات الرئيسية في رأس الخيمة هي قيمة الحد البحري للشركات الناشئة في الإمارة لمدة 5 أيام وستشارك فيها حوالي 30 شركة لعرض ابتكاراتها أمام الجمهور، والفعالية الثانية 3D وسوف تقوم شركات تقنية ثلاثية الأبعاد بعرض ابتكاراتها خلال هذه الفعالية.

رحلة الابتكار

وذكرت حصة الفلاسي المنسقة في الفجيرة أن أبرز الفعاليات الرئيسية في الفجيرة هي رحلة الابتكار في قلعة الفجيرة وتستمر لمدة يومين وهي فعالية مجتمعية ممتعة متاحة لجميع أفراد المجتمع، والفعالية الثانية ابتكارات على الشاطئ وسوف يعرض طلبة الجامعات وأفراد المجتمع ابتكاراتهم.

وينطلق الأسبوع الثالث من شهر الإمارات للابتكار في 15-21 فبراير المقبل في الشارقة وعجمان وأم القيوين، وفي الشارقة فإن أبرز الفعاليات الرئيسية هي: بانوراما حاكم الشارقة، وفعالية مركز الشارقة لعلوم الفضاء، وفي إمارة عجمان فإن أبرز الفعاليات الرئيسية هي سباق الابتكار وهو فعالية مفتوحة أمام الجميع.

وفي أم القيوين فإن أبرز الفعاليات الرئيسية هي معرض الابتكار وستقوم إدارة الدفاع المدني في تنفيذ ابتكارات على أرض الواقع.

وينطلق الأسبوع الرابع من شهر الإمارات للابتكار في 22-28 فبراير المقبل.

من جانبه أوضح حسن المزروعي المنسق في دبي أن أبرز الفعاليات الرئيسة في دبي تتضمن فعالية المجلس التنفيذي في الستي ووك، ومعرض المستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، وفعالية فينو فايت، وحي الابتكار، وملتقى الابتكار الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وملتقى الفضاء الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء، وقمة الابتكار التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني وتستعرض أفضل الابتكارات في هذا المجال، كما تتضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار القمة العالمية للحكومات في دبي، والمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في دبي.

نجاح

شهد أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر 2016، نجاحاً كبيراً وبلغت عدد الفعاليات فيه أكثر من 1200 فعالية تضمنت مسابقات وجوائز وعروضاً ومؤتمرات ومبادرات وحوارات وهاكاثون ومختبرات، وبلغ عدد زيارة الموقع الإلكتروني للأسبوع أكثر من 118 ألف زيارة، فيما بلغت مشاهدات الجمهور للمحتوى خلال أسبوع الإمارات للابتكار 2016، أكثر من 104 ملايين مشاهدة، وبلغت مشاهدات الفيديو الترويجي حوالي مليوني مشاهدة.