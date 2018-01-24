محمد بن راشد: الجميع سواسية تحت عباءة القانـــــون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد المرافق.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلال اللقاء أن دولتنا ترحب بكل من يبحث عن الأمن والاستقرار والسعادة، سـواء للعيـش أو الاستثمار أو العمل، فالجميع سواسيـة تحت عباءة القانون ولا فرق عندنا قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات بين جنسية وأخرى أو ثقافة وثقافة ولدينا ما يناهز المئتي جنسية يعيشون في كنف مجتمعنا آمنين سعيدين متساوين في الواجبات والحقوق.

وقدم غبطة البطريرك يوحنا العاشر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أسمى آيات الشكر والتقدير على التسهيلات التي تمنحها دولة الإمارات قيادة وحكومة إلى الطوائف المسيحية وأتباعها المنخرطين في مجتمع الإمارات الذين يعيشون بسلام وأمان وراحة نفسية ويتمتعون بكامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية كغيرهم من أتباع الديانات الأخرى دون تمييز.

وأشاد غبطة البطريرك بالإنجازات الحضارية والعمرانية والثقافية والإنسانية التي تحققت لشعب الإمارات حرصا من قيادتها الكريمة على تأمين مقومات الحياة الآمنة والكريمة لشعبها وإسعاد مواطنيها ومجتمعها عموماً.

منوهاً غبطته بالسمعة الطيبة التي تحظى بها دولتنا الحبيبة في الأوساط المالية والاقتصادية والسياسية والدينية العالمية بفضل السياسة المتوازنة والمتزنة التي تنتهجها القيادة والحكومة تجاه هذه القضايا جميعا، ما جعلها واحة آمنة للجميع من كافة الأعراق والأجناس وجنة على الأرض ينعم كل مقيم تحت مظلتها بالعـدل والمســاواة والعيـش الكريم.

الآغا خان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الآغا خان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية حول العالم، الذي تبادل مع سموه الحديث حول عدد من المسائل والقضايا الخيرية والإنسانية.

وسبل مد جسور للتعاون والتنسيق بين مؤسسة الآغا خان للتنمية والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة من أجل تفعيل الأعمال الإنسانية والتنموية التي تقوم بها في البلدان الفقيرة ومساعدة الشعوب المحتاجة. وأشاد الآغا خان الرابع بمستوى وحجم المساعدات الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات للمناطق الفقيرة والشعوب المعوزة في العديد من أقطار العالم خاصة فـي أفريقيــا وآسيــا.

وتوجه الآغا خان إلى سموه بعظيم الشكر والامتنان على ما تحاط به الطائفة الإسماعيلية وسائر أطياف ومكونات المجتمع في دولة الإمارات من رعاية وتسامح ومساواة من دون تفريق بين عرق وعرق أو دين ودين أو لون ولون ما جعل من دولة الإمارات نموذجاً مشرفاً للتعايش والتناغم والاستقرار الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي.