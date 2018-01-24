إيرلندا تعفي مواطني الإمارات حملة الجواز العادي مـن تأشيرة الدخول

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر العادية يمكنهم السفر إلى إيرلندا اعتباراً من 1 فبراير 2018 من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسلمت مذكرة رسمية من الحكومة الإيرلندية تفيد بإلغاء التأشيرة المسبقة لدخول إيرلندا لمواطني الدولة من حملة الجوازات المذكورة مع إمكانية بقائهم في الأراضي الإيرلندية لمدة 90 يوماً.

وجهة سفر

وأكد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيرلندا وما تشهده إيرلندا من إقبال مواطني الدولة على اختيارها كوجهة للدراسة والسياحة والاستثمار والتجارة وغيرها لهو العامل الأساسي للقرار الذي اتخذته حكومة إيرلندا بفتح حدودها لمواطني دولة الإمارات للدخول من دون تأشيرة مسبقة.

كما أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية حتمت على كلا البلدين المضي قدماً من أجل توفير كافة التسهيلات لمواطنيها من أجل تحقيق كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية والارتقاء بها على المستوى العالمي أيضاً.

وقال إن إيرلندا أعفت مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في منتصف العام 2015 من تأشيرة الدخول لأراضيها مما كان له الأثر الإيجابي على العلاقات الثنائية وها هي اليوم تستكمل هذا التقدم الإيجابي بإعفاء مواطنينا حملة جواز السفر العادي، وإن هذا ليعكس العمق الذي وصلت إليه الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين.

ترسيخ العلاقات

وأشاد الظاهري بالجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول العالم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها من أجل تحقيق شراكات استراتيجية متطورة مع تلك الدول قد عززت من مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وحث دول العالم على الانفتاح عليها وفتح أبوابها لمواطني الدولة بكل ترحاب، كما دعا المواطنين ليكونوا خير سفراء لوطنهم أينما كانوا.