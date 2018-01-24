سيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح القبيسي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، الحفل الذي أقامه صياح محمد بن موسى القبيسي بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة مسعود حارب بن المسعود.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق الانتركونتيننتال أبوظبي، الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، والشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الشيوخ وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والسلك الدبلوماسي وكبار الشخصيات ولفيف من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل عروض للفرق الشعبية من التراث الإماراتي.