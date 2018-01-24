حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة سلطان راشد حسن الحمودي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء في وفاة المغفور له سلطان راشد حسن الحمودي الذي وافته المنية إثر حادث سير.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة البدية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.