مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.. إبداعات دبي المتجددة

بث الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر» صورة حديثة لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه في العالم، تُظهر مقدار الإنجاز في العمل والجهود المبذولة في سبيل الانتهاء من الأعمال ومراحلها في موعدها المحدد.

الصورة دُون عليها: «إبداعات #دبي المتجددة.. مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية الأكبر من نوعه عالمياً».

وتم بنجاح استكمال المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميغاوات عام 2013.

وتم تشغيل المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميغاوات في شهر مارس من العام 2017، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي قادته شركة «أكوا باور» السعودية.

وانطلقت عمليات الإنشاء في المرحلة الثالثة من المجمع بداية العام الماضي 2017 بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، وسيتم بناء المرحلة الثالثة على 3 مراحل، ومن المتوقع إنجاز أول 200 ميغاواط في النصف الأول من 2018، ويلي ذلك تطوير 300 ميغاواط في العام التالي 2019، ثم 300 ميغاواط الأخيرة في النصف الأول من 2020. وتعمل في المجمع محطة تحلية للمياه باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة قدرها 12 ألف جالون في اليوم على مدار الساعة ولها القدرة على تخزين الطاقة لعملها خلال الليل لضمان استمراريتها.

ويعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030 وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم. وسيساهم المجمع عند اكتماله في تخفيض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً.